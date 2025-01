Danielle Collins ganó y agradeció a quienes la abuchearon tirándoles besos: “Súper borrachos”

La estrella del tenis estadounidense Danielle Collins agradeció sarcásticamente a quienes la criticaron durante el Abierto de Australia por "pagar sus cuentas" después de derrotar a la esperanza local Destanee Aiava en un tenso choque de tres sets este jueves.

Picante, Collins, de 31 años, lanzó besos a la multitud ferozmente partidaria, se ahuecó la oreja para escuchar los abucheos e incluso se plantó un beso en una nalga después de una tormentosa victoria 7-6 (7/4), 4-6, 6-2 sobre Aiava, la última mujer australiana en el cuadro.

Collins opinó luego que la atacaron principalmente porque se enfrentaba a una australiana, pero que el alcohol también fue un factor decisivo: “Creo que había mucha gente que estaba súper borracha y les costaba controlarse y estaban muy emocionados”, dijo.

También comentó: "Una de las mejores cosas de ser un deportista profesional es que la gente que no te quiere y la gente que te odia son quienes pagan tus cuentas. Es un concepto genial", se rió.

"Cada persona que compró una entrada para venir aquí y burlarse de mí o hacer lo que ellos hacen, su dinero se destinará al Fondo Danielle Collins”, ironizó. La tenista le gritó “¡callate!” a un hombre del público durante el juego y un “¡¿qué tal eso?!" en el punto ganador, por lo que continuó siendo abucheada incluso después del partido.

Destanee Aiava defendió la “energía” del público

Aiava, nacida en Melbourne y ubicada en el puesto 195 del mundo, anotó 25 tiros ganadores e incluso sintió una victoria adelantada cuando Collins necesitó un descanso médico en el segundo set para recibir tratamiento por una lesión en el pie. En el set decisivo, Collins salvó un punto de quiebre cuando perdía 3-2 antes de ganar los últimos cuatro juegos de la eliminatoria.

"Me encantó. He estado haciendo esto toda mi vida", dijo la número 11 del mundo, que fue subcampeona en la final del Abierto de Australia de 2022 detrás de otra estrella local, Ashleigh Barty. "Me encanta jugar en un público que tiene energía, sin importar de qué lado esté. Me motiva aún más, así que es algo bueno, especialmente cuando no estoy jugando tan bien”.

“Fue muy diferente, creo que podríamos usar un poco más de eso en el tenis”, dijo Aiava. Además, sobre el público enardecido, resolvió: "Que venga. Lo único que tengo que decirles es, en serio, buena suerte intentando meterse bajo la piel de alguien a quien realmente no le importa".

Collins se enfrentará a su compatriota y número 14 del mundo Madison Keys por un lugar en los octavos de final. Keys también necesitó tres sets para derrotar a la rumana Elena-Gabriela Ruse por 7-6 (7/1), 2-6, 7-5.

