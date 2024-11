El músico y cantante Dante Spinetta manifestó su indignación tras sufrir el robo de su camioneta. En un video, contó que la había comprado hacía dos meses.

“Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras yo dormía”, comenzó el hijo del "Flaco" Luis Alberto Spinetta en su video. Amplió: "Era una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto y para que un gil de mie... venga a robármela”.

El fundador de Illya Kuryaki & the Valderramas reveló sus sensaciones: "Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de robar. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación. Me robaron mi Toyota. Quizás vuelve, quizás no, pero al que se la llevó que se vaya bien a la con... de su madre”.

