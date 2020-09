Detienen a empresario santafesino con un gigante ucraniano en el baúl

La cuarentena obligatoria que rige desde marzo dejó centenares de historias particulares. Las restricciones para circular entre provincias o jurisdicciones, por ejemplo, llevaron a muchas personas a intentar romper la ley llevando a sus hijos a sus empleadas domésticas en el baúl de sus vehículos. Pero ningún caso es tan curioso como el del empresario santafesino Juan José Clucellas, que fue detenido con un gigante ucraniano escondido en la parte trasera de su auto.

El hecho ocurrió por la tarde del jueves 3 de septiembre, pero se conoció recién esta semana. El dueño de la armería La Escondida intentaba cruzar de Corrientes a Entre Ríos por el puesto caminero Paso Telégrafo, sobre la ruta 12. En el control, cuando le pidieron la documentación, los policías detectaron que el Chevrolet Corsa en el que viajaba no estaba registrado a su nombre, sino el de un "amigo y pariente" del empresario, según publicó el portal Aire de Santa Fe.

El Chevrolet Corsa en el que viajaban los detenidos.

Cuando le solicitaron que abriera el baúl Clucellas se excuso con el argumento de que llevaba un ciervo Axis, animal de los que suelen cazarse en esa zona del sur correntino. Pronto los agentes comprobaron que no era cierto: en el maletero viajaba un hombre de 1,90 metros de estatura y 150 kilos, con las rodillas flexionadas y en posición fetal. El hombre dijo que se llamaba Viktor Melnyk y que era miembro de las fuerzas de élite ucranianas. Ambos, chofer y pasajero, fueron esposados y quedaron demorados.

“El lunes fui a Itá Ibaté, a las cabañas Don Quico que son de un amigo y pariente. Mi amigo me dijo que lo iba a comprometer porque estaban cruzando un montón de paraguayos a cobrar el IFE. Así que me quedé esperando y el martes y el miércoles me vine (para Santa Fe)”, contó el empresario a los investigadores, según reprodujo el portal santafesino.

Clucellas había viajado en camioneta, pero la dejó en Corrientes, lo cual explicó con un argumento particular: "Dejé la camioneta mía en Itai Ibaté para decirle a mi mujer que se me había roto y que tenía que ir la semana que viene a pescar y le pedí el auto prestado a él para venirme", sostuvo, según Aire de Santa Fe.

El empresario, de 46 años, contó luego que encontró al ucraniano haciendo dedo en la ruta. "Para no venir solo, yo venía en el Corsita, le dije que suba", narró. De acuerdo con su relato, Melnyk le dijo que su mujer "tenía un gran problema, que estaba por tener familia en Rosario". Tras contar que tenía un "acentro extraño", agregó que le pidió "si tenía papeles y me mostró que tenía placa oficial, que podía circular".

Documentación de Viktor Melnyk, el ucraniano detenido.

En rigor, el ucraniano solo tenía un permiso de residencia tramitado en Málaga, España, el 31 de julio pasado; un carnet de conducir del mismo país que vence el 17 de enero de 2022; y una identificación como "teniente" de los "Reales Tercios de España", una organización paramilitar pro-monárquica de la península ibérica.

Cuando estaban llegando a Entre Ríos, según Clucellas, "llamé a un amigo policía y le dije que avise que iba a pasar con un auto que no tengo permiso y le di los datos de la chapa patente". Al comunicarle la situación, el ucraniano propuso esconderse en el baúl. "Me decía que estaba dispuesto a hacer 1700 kilómetros en el baúl con tal de llegar a ver a la hija. Le dije que se meta total no iba a pasar nada", contó el empresario.

En su declaración, y en perfecto español, Melnyk, narró que integró el grupo militar de élite Titan en Ucrania, entre 1994 y 2000, que reside en España y su pareja vive en el centro de Rosario. Quedó demorado y cumple la cuarentena de 14 días al ingresar a la provincia. Según el portal santafesino, el juez federal de Paraná Leandro Ríos pidió a Interpol sus antecedentes e información sobre posibles causas abiertas y si pesa sobre su cabeza algún pedido de captura. Incluso, intentar determinar si efectivamente es quién dice ser en sus documentos.

