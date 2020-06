100 historias que dejó la "cientena"

View this post on Instagram

Hoy nos preguntaron porque hacemos los vivos. La respuesta es simple: en el momento más difícil de nuestras vidas el amor que recibimos de parte de la gente, seguidores de Mike y míos fue enorme ❤ y eso significó muchísimo para nosotros. Hoy entendemos que son muchas las personas viviendo momentos difíciles y esta es nuestra forma de devolver ese amor: tratando de entretenerlos y robarles un par de sonrisas 🙌🏽 Así que les dejo el calendario de lo que vamos a estar haciendo en historias destacadas para que puedan acompañarnos! Today we were asked why we started going on Instagram Live. The answer is simple: at the most dificult time of our lives, the love that we received from the people, my fans and Mike´s, was huge ❤ and it meant a lot to us. Now we know a lot of people are going through very dificult times and this is our way to give some of that love back: trying to entretain you and maybe making you smile a little bit 🙌🏽 In my Instagram Stories you can see what we will be doing everyday so you can join us!