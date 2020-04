Kicillof: "Abriremos otras actividades, pero la cuarentena será más dura"

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, recibió este sábado 18 de abril en el aeropuerto de Ezeiza un avión de Aerolíneas Argentinas que llegó desde la ciudad china de Shangai con insumos para uso médico. En esa ocasión el mandatario provincial anticipó que Buenos Aires anunciará en las próximas horas un "endurecimiento" del aislamiento en el conurbano para poder "abrir excepciones" en algunos de los 58 municipios del interior del distrito que no registran ningún caso de coronavirus. A un mes adoptada la cuarentena, consideró que el balance es "exitoso" porque se logró demorar el pico de contagios.

La llegada del avión se produjo a las 7:45, y Kicillof, acompañado por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, brindó una conferencia de prensa, en la que dio detalles del envío y de las medidas de la Gobernación en las últimas horas. La nave había partido el último miércoles 16 de abril y trajo al país 13 toneladas de insumos médicos para ser utilizadas por la provincia de Buenos Aires.

"Acaba de aterrizar el primer vuelo especial desde China de Aerolíneas Argentinas. Un orgullo inmenso haber podido cumplir con esta primera misión sanitaria", publicó en las redes sociales el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, cuando el avión llegó al aeropuerto internacional argentino junto a un corto video de la aeronave.

En conferencia de prensa, Ceriani dio detalles del cronograma de viajes que se va a mantener entre Buenos aires y Shangai: "Ayer a las 18:30 salió el segundo vuelo de ocho que ya tenemos programados. Los siguientes van a ser el 20, 23, y 28 de abril y el 4, 6 y 8 de mayo. Estamos haciendo estas operaciones que son excepcionales en el sentido de que no tienen precedentes en la compañía y se está haciendo con la colaboración de los trabajadores"."Estamos muy contentos de cómo salió todo", valoró.

Todo el equipamiento corresponde, en su mayoría, a insumos adquiridos por los ministerios de Salud de Nación y provincia de Buenos Aires, aunque hay algunas donaciones de empresas internacionales con intereses en la Argentina como Huawei y Alibaba, que colaboraron con su parte del flete. Según aclararon fuentes del gobierno nacional, ambas administraciones también costearon el traslado de los materiales.

Por su parte, Kicillof indicó las adversidades que afronta la Provincia a la hora de adquirir productos sanitarios: " Estamos viviendo una corrida sobre el alcohol en gel, barbijos, respiradores, antiparras, todo aquello que hace al cuidado personal de no solo los trabajadores de la salud sino también a la limpieza de los hospitales, a los maestros, auxiliares, trabajadores de la seguridad. Digo corrida porque hay problemas de precio y de abastecimiento de insumos básicos que hoy son imprescindibles (...). Se terminaron, no hay. Y la provincia de Buenos aires teniendo 77 hospitales provinciales, 274 municipales y todo lo que hay que abastecer a otros servicios básicos y esenciales estaban ante esta situación tan compleja: la necesidad y la indisponibilidad".

El gobernador bonaerense puntualizó que se compraron 1 millón de barbijos quirúrgicos, 150 mil de los cuales son los KN95 que disponen de filtro de aire, y 120 mil antiparras. "Se consiguieron precios muy favorables, mejor que los que tenemos para conseguir en el mercado local. 204 pesos cada uno", afirmó. Por otro lado, anticipó que desde su Gobierno planean adquirir respiradores en China una vez se consolide el puente aéreo con Shangai. "Antes valían 14 mil dólares y ahora están pidiendo 60 mil, hay una diversidad de precios y cambian por minuto", lamentó.

Con respecto al operativo para traer los insumos médicos, Kicillof sostuvo: "Se corrieron riesgos, no era seguro que fuera a salir bien porque involucra a una cadena de hechos operativos y económicos, con que un solo engranaje de esta cadena no funcione, no tendríamos la tranquilidad de contar con este equipamiento. Felizmente y gracias al trabajo de todos los que participaron, hoy tenemos los insumos para los trabajadores y trabajadores en la PBA. La satisfacción de que al haber hecho esta operación, hoy contamos con un puente aéreo, ya ha salido el segundo vuelo y contamos con que se pueda abastecer a otras provincias en base a lo que hemos establecido como un procedimiento. La PBA tiene mas cargamento para traer, pero vamos a trabajar en conjunto con todas las provincias y gobierno nacional para que este puente aéreo sirva para abastecer las necesidades de los y las argentinas".

El gobernador destacó que según las estimaciones iniciales en este momento en el Conurbano tendría que haber 1.100 internados en terapia intensiva y 14 mil personas contagiadas aisladas en centros de rehabilitación para pacientes leves. "Y la verdad que está muy muy lejos de esta situación, tenemos solamente 73 de pacientes en terapia intensiva. Una enorme diferencia", remarcó el ex ministro de Economía.

Y prosiguió: "Esto es producto de medidas sanitarias preventivas tomadas a tiempo y llevadas a cabo con la mayor responsabilidad y el mayor de los éxitos. No quiere decir que cuando empieza el proceso de contagio no tenga un pico, eso parece inevitable, así que hoy estamos en una carrera contra el tiempo donde cada medida sanitaria que se toma preventiva impide que le pico llegue antes. lo demora, y eso nos da un tiempo".

Finalmente, el mandatario bonaerense manifestó que "habrá más excepciones, pero la cuarentena será más dura" en la Provincia, porque "haremos más controles". Además, adelantó que a partir del próximo lunes 20 de abril será obligatorio el uso de tapabocas para circular por el distrito.

