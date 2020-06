Bailaron en la Recoleta en medio de la cuarentena

Mientras la ciudad de Buenos Aires ve como van creciendo los casos de contagio por coronavirus, vecinos del barrio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, salieron a bailar a la calle violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio

La "fiesta" se vivió anoche en Arenales entre Juncal y Talcahuano, donde el DJ Pato Zambrano suele a pasar música para sus vecinos aunque esta vez decidieron ganar la calle y no moverse desde los balcones. "En ningún momento pedi que la gente saliera a la calle. No hay falta grave, nadie esta violando un decreto, dijo Zambrano en declaraciones al canal de noticias TN. "En las redes muchos manifestaron su enojo pero el volumen no es problema. Pongo música solo sábado y domingos además yo no pongo los parlantes, los ponen los vecinos.

El disc jockey ya había recibido una denuncia por ruidos molestos aunque pudo continuar pasando música que los habitantes del barrio de Recoleta reciben con alegría.

La actitud de los vecinos generó respuestas a favor y en contra de quienes bailaron al ritmo de "Ciudad mágica", una de las canciones del exgrupo Tan Biónica, que lideraba Chano Charpentier. Este domingo, en la ciudad de Buenos Aires fueron confirmados 558 casos positivos de Covid-19 y la cifra total llegó a 14.707.