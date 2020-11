Entrevista al embajador británico: Maradona, la metáfora del fútbol y México '86

El embajador británico en Argentina, Mark Kent, casi no necesita introducción porque él mismo se ocupa de presentarse en Twitter casi de forma cotidiana. "Diplomacia, valores y respeto, pero con sentido de humor y empatía", se describe en su biografía. Sus últimos tuits versan todos sobre Diego Maradona, las emociones que despertó, las controversias —que entiende superadas— por la histórica rivalidad con Inglaterra y muchas fotos del astro, de quien se reconoce como un admirador en lo deportivo.

Kent acudió a la Casa Rosada junto a otros diplomáticos europeos a despedir a Maradona, unas horas antes de atender el llamado de PERFIL. "Había mucha gente pasando y realmente mucha emoción. Quedó claro el amor que la gente siente por Maradona, mucha gente dejando flores, camisetas de fútbol, fue un espectáculo muy conmovedor", aseguró.

—Usted es hincha confeso del Arsenal en su tierra...

—Soy hincha del Arsenal y he sufrido mucho con mi equipo. Acá, en la Argentina he ido a la cancha — ahora no, por supuesto— y disfruto mucho del fútbol pero también del ambiente y ver la gente y sus reacciones. Es algo muy apasionante. Para mí, los argentinos son un país muy futbolero.

—¿Cómo explica el fenómeno Maradona en la Argentina?

—No solo aquí. Lo impresionante es la reacción en todos los países. Por supuesto que hay mucho amor y reconocimiento en Argentina pero si uno ve los títulos de los principales diarios de mi país y de Europa, la gente reconoce que él tenía algo especial. Ayer lo contaba en la televisión Gary Lineker, uno de los jugadores nuestros en el '86, que fue la única vez en su carrera que sintió ganas de aplaudir un gol de los rivales. Se veía la relación especial que tenía (Maradona) con la pelota. Una habilidad excepcional. Maradona fue algo que cambió el fútbol

—¿Ingleses y argentinos vivimos el fútbol y sus leyendas de una manera similar?

—Yo creo que hay un amor por el fútbol en ambos países. Aunque puede ser que, a veces, lo vivamos un poco diferente. Y depende mucho de las personas. Pero el fútbol es algo que nos une, en definitiva. Cuando uno habla de Argentina y el Reino Unido en la historia, fueron los británicos quienes trajeron el fútbol a la Argentina con los ferrocarriles, junto al rugby. Se puede ver en los nombres de los grandes equipos: Boca Juniors, River Plate, incluso Talleres de Córdoba se formó a partir de los trenes. Hay mucha historia de fútbol en ambos países.

—¿Es necesario entender de fútbol para apreciar en Inglaterra a Maradona?

—Yo creo que se puede comparar con un buen vino. No tienes que ser experto para apreciar que uno es de buena calidad. Y si uno ve el gol que marcó contra los ingleses, en el '86, en el que 'dribleó' a tantos jugadores, es algo impresionante y único. No tienes que conocer mucho del fútbol para darte cuenta de su nivel.

—¿Y qué pasa con el otro gol... La Mano de Dios, quedó rencor por eso?

—No... ( se ríe) ya pasaron muchos años. Hay que entender el contexto de ese partido, cuatro años después del conflicto de 1982. Ese partido se jugó en un momento muy diferente, en un contexto de su tiempo. Hoy tenemos muchos argentinos jugando en la Premier League y hubo muchos mensajes de homenajes del equipo inglés, de parte de los jugadores de allá. Hasta el equipo escocés, y eso no lo sabía: el primer gol internacional que marcó Diego Maradona fue contra Escocia y también su primer partido como DT.

—Es cierto que ya hay una integración a nivel futbolístico entre los dos países pero ¿se puede separar la rivalidad en la cancha de la historia en común?

—Creo que el talento no tienen nacionalidad. Cuando a uno realmente le gusta el deporte, si uno ve a un genio, es un genio. Hay que evitar politizar los deportes aunque todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones en ese aspecto.

—La noche de la muerte de Maradona, en uno de los homenajes en la cancha de Argentinos Juniors, la gente empezó a saltar y cantar "el que no salta es un inglés", ¿le sucedió alguna vez quedar en el medio de una hinchada con este canto?

—Mi primer partido (en Argentina) fue para ver a la selección contra Venezuela, en las clasificatorias para el otro Mundial. Entré con un amigo argentino y estaba por sentarme cuando empezaron a cantar "el que no alta es un inglés..."

—¿Y qué hizo?

—Le pregunté a mi amigo "qué hago". Y me dijo: "mejor sentate y sos inglés" (ríe)

—Maradona siempre fue muy enfático en el tema de las Malvinas. Incluso en julio hubo un posteo dirigido a los ex combatientes argentinos en su cuenta de Instagram. ¿Se puede separar al Maradona futbolista del más político que, quizás, no caía bien en algunas partes?

—Sí... Creo que el aporte de Diego Maradona claramente fue en el mundo del deporte. Pero todo deportista tiene derecho a sus opiniones sobre cualquier cosa, es completamente lógico. Y se ve en la hinchada: a lo mejor no están de acuerdo con algunas opiniones, políticas u otras, pero ellos van al estadio a ver a sus ídolos jugar al fútbol. Y la hinchada tiene que reconocer y aceptar que los jugadores pueden tener visiones diferentes a las que ellos tienen.

—En una entrevista con el periodista Daniel Arcucci, hablaron una vez sobre estilos y resultados en el fútbol, y usted ponderaba el ganar por sobre el juego bonito, aunque respetando ciertos límites. ¿Se traslada esta filosofía a otros campos fuera de lo deportivo?

—Creo que es una filosofía de vida también. Lo veo en mi propio equipo, el Arsenal, que en un momento ganaban los premios pero jugando defensivamente. Después llegó (Arsène) Wenger y siguieron ganando aunque con un estilo fantástico y ahora estamos en una etapa en la que juegan bien en lo ofensivo pero con una defensa que necesita más fuerzas. Diría que hay que jugar al máximo de las capacidades y dar entretenimiento a la gente.

—¿Y cómo traslada la metáfora del juego bonito con resultados a la vida?

—Está pasando en la Premier League donde vemos historias maravillosas como las del Leeds, de Marcelo Bielsa, que asciende y gana a equipos con jugadores, teóricamente, mucho mejores. Pero el estilo de Marcelo Bielsa es algo muy atractivo para los espectadores. Soy hincha del Arsenal y así y todo, lo vi jugando contra el Leeds, en enero, frente al Arsenal, un equipo mucho más grande. La manera como atacaban... Y creo que es un poco lo que podemos hacer cada uno: no todos podemos ser iguales a Maradona en la vida, que es una figura única, pero sí podemos hacer lo mejor, trabajar con las habilidades que tenemos y ser como el Leeds.

—Hay una mirada extendida en la Argentina, que incluso se escuchó de boca e algunos ex jugadores en estas horas, respecto a que aquella victoria sobre Inglaterra, en México '86, fue una "venganza" por la guerra perdida...

—Siempre hay un factor de orgullo nacional cuando juegan las selecciones... Yo soy hincha de Inglaterra porque es la selección y, cada vez que salen a la cancha, soy 100% hincha de Inglaterra. Y ahora estamos en 2020 pero hace 34 años estábamos a muy poco tiempo del conflicto armado y por supuesto que eso generaba emociones.

—¿Y usted recuerda cómo lo vivió, si lo hizo de una manera diferente a como lo hace ahora?

—Yo tenía 20 años, había terminado la universidad y quería ver el partido. Pero tenía una novia que quería ir a un festival de rock. Y fuimos allí, con Simple Minds, porque a mí me gustaba mucho esa chica y hacía todo lo que me decía. Incluso no mirar la selección. Y lo viví de una manera bastante rara porque estaba en el medio del festival de rock y, en ese momento, no teníamos redes sociales para saber lo que estaba pasando. Tenía a alguien con una radio cerca de mí y yo escuchaba que Argentina había marcado. Después vi el partido, muy dramático, con Maradona anotando el mejor gol de los mundiales, para mí... El segundo, claro...

—¿Con el primero nunca nos vamos a poner de acuerdo..?

—(ríe)