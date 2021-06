El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, se refirió este sábado 12 de junio a las nuevas restricciones de la Capital Federal y en declaraciones a Radio Mitre replicó los dichos de Santiago Cafiero contra Horacio Rodríguez Larreta: “Lo culpan de todo, lo que dijo Cafiero parece más un discurso político que real”.

En diálogo con Sábado Tempranísimo, el programa de Marcelo Bonelli, Santilli dijo que las nuevas medidas representan “un paso importante que implica activar la actividad económica y cuidar el empleo de la gente”. No obstante, recordó que hay que evitar los encuentros sociales en lugares cerrados “porque ahí está el foco de contagio que los sanitaristas plantean”.

Santiago Cafiero: "Larreta vuelve a confundir a los porteños y abre actividades que no están permitidas en el DNU"

En relación a la decisión de la Provincia de Buenos Aires de volver a clases aseguró que le “sorprendió gratamente”. “Valoro que se tomen esas decisiones porque cada día que se gane en la educación es un día más para los chicos y para el futuro del país”, celebró.

Ahora bien, tras las recientes críticas de Cafiero por las aperturas en CABA, el vicejefe del Gobierno porteño dijo que le parecía “más un discurso más político que real”.

"Larreta no cumplió nunca con la norma nacional, y eso a pesar de tener saturado el sistema de salud, se desacopló de la estrategia nacional y sostuvo tasas muy altas de contagios", recalcó Cafiero, al tiempo que señaló que "vuelve a confundir a los porteños", dado que "está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria".

Ante los dichos, Santilli expresó: “Si uno mira los números de la Ciudad de Buenos Aires desde el día uno de la pandemia se adaptaron medidas con los mismos parámetros. De acuerdo a los contagios, la tasa de ocupación de terapia intensiva. Después se agregaron los testeos y ahora la vacunación. Todo eso nos hizo tomar decisiones que para mí fueron acertadas”.

El vicejefe porteño agregó: “Hasta pudimos ganar días de clases para los chicos. Las decisiones hay que tomarlas así. Siempre seguimos los mismos parámetros y fuimos consecuentes con lo que nos indicó la pandemia”.

Por esos motivos, el funcionario porteño manifestó que “acertado o no el medio de una pandemia no corresponde no plantearlo desde un punto sanitario”. “Para mí lo acertado tiene que ver con siempre seguir los mismos parámetros, siempre ser consecuente con los datos que nos da la pandemia y a partir de ahí tomar decisiones”, sumó.

Y disparó: “No estoy de acuerdo para nada con Cafiero. Con lo que estoy de acuerdo es que los chicos vayan al colegio y la gente pueda ir a trabajar de acuerdo a los parámetros que nos dan los sanitaristas”.

En ese momento, al ser consultado sobre si estaba enojado por las declaraciones del jefe de Gabinete, Santilli explicó que “no está enojado” pero que “parece que Horacio es el responsable de todo y no es así”.

Por último, en cuanto a la vacunación dijo que la Capital porteña “es una de los lugares con más vacunación en todo el país”.