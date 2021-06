Pocas horas después del anuncio de la extensión del DNU que prolonga las restricciones por la pandemia de coronavirus hasta el próximo 25 de junio, que motivó este viernes algunas señales de consenso entre el Gobierno nacional, provincial y porteño, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero fue duro este sábado con el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señalando que "vuelve a confundir a los porteños", ya que "está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria" por la cantidad de contagios Covid-19 actuales.

"Larreta no cumplió nunca con la norma nacional, y eso a pesar de tener saturado el sistema de salud, se desacopló de la estrategia nacional y sostuvo tasas muy altas de contagios", recalcó Cafiero, afirmando que "recién a partir de esos 9 días duros empezarona bajar los casos y eran medidas que en la Ciudad no querían tomar".

"Hay que esperar y ver esos números para confirmar" que la Ciudad haya descendido a la categoría de "alto riesgo", sostuvo Cafiero en declaraciones a Sábado tempranísimo, el ciclo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en las que insistió en que Rodríguez Larreta, con sus anuncios sobre las nuevas actividades que se podrán realizar en diversos ámbitos en la Ciudad "Larreta va a estar incumpliendo otra vez el DNU nacional, porque al día de la fecha no tienen el riesgo epidemiológico que los haya hecho bajar de alarma a alto riesgo".

"Nunca debatimos el tema de las clases por la actividad en sí, pero se demostró ahora que teníamos razón y que había que restringir la circulación bajo y cuando se bajó la circulación, entonces el virus bajó", agregó el jefe de Gabinete, enfatizando que "hay que atender las opiniones de los epidemiólogos, no las encuestas. Nosotros hacemos lo que dicen los epidemiólogos...".

Siempre en alusión al Ejecutivo porteño, Cafiero indicó luego en Radio La Red que "ellos deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso. El tema es que se confunde a los porteños diciendo que la situación es una, cuando no lo es".

"Acá no se trata de la voluntad de un dirigente para abrir o cerrar actividades, sino de la realidad epidemiológica de cada distrito", señaló Cafiero refiriéndose a la decisión del gobernador Axel Kicillof de volver a las clases provinciales en Buenos Aires, luego de haber sido un feroz opositor al regreso escolar hasta hace pocos días. "Actuamos en base a la cantidad de casos", apunto Cafiero, negando que la decisión de Kicillof sea contradictoria con los discursos de los últimos meses.

Punto por punto qué se puede hacer y qué no en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires​

"La provincia de Buenos Aires exhibe una realidad que le permite hacer más aperturas de actividades, pero no es la voluntad de un dirigente, sino los parámetros establecidos", dijo Cafiero y agregó que "la realidad epidemiológica en la provincia permitió una nueva apertura de algunas actividades, pero con muchísimo cuidado".



Las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país fueron prorrogadas hasta el 25 de junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 381 publicado este sábado en el Boletín Oficial.



El DNU establece un semáforo epidemiológico en las distintas zonas del país, que posibilitó una flexibilización de las restricciones que se venían implementando hasta ayer, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), debido a la baja de casos registrados en los últimos días.

"Acá la oposición actúa pensando en la próxima elección, pero nosotros lo que hacemos es actuar con firmeza y determinación con el virus, no estamos pensando en elecciones, sino en salvar vidas de los argentinos", disparó Cafiero, precisando que "la oposición piensa en generar golpes de efectos, quieren tener un zócalo de TV, pero repito que esa no es la actitud del gobierno, no tenemos tiempo de mirar encuestas, sino que estamos ampliando el stock de vacunas y administrando la pandemia", concluyó.

HB