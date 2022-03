En medio de las internas, Diputados oficialistas buscan dictamen para el acuerdo con el FMI

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de Cámara de Diputados se reunirá este miércoles 9 de marzo, para elaborar el cronograma para el tratamiento del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a las internas, el objetivo en el Frente de Todos es emitir hoy, mientras que Juntos por el Cambio busca lograr un dictamen propio.

Los legisladores expondrán ante sus pares en el plenario a partir de las 13.30 en la Sala 2 Anexo C. Según lo acordado por los distintos bloques con las autoridades de la Cámara, allí se reunirán las dos comisiones, con 49 legisladores en total.

El presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, advirtió que en caso de extenderse la lista de oradores se procederá a un cuarto intermedio y se retomará la reunión al día siguiente, fecha en la que el oficialismo quiere llevar al recinto el proyecto para otorgarle la media sanción para girarlo al Senado.

Los tres diputados de Juan Grabois no votarán el acuerdo con el FMI: "Es una pistola sobre las sienes de Argentina"

El Frente de Todos buscará elaborar un dictamen con el texto original que envió el Poder Ejecutivo en medio de sus internas y, por otro lado, la oposición de Juntos por el Cambio buscará emitir su propio dictamen, como adelantaron este martes al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con solo un artículo avalando el refinanciamiento de la deuda.

Los referentes de JxC plantearon la posibilidad de abstenerse en la votación en general si no hay cambios al dictamen en el artículo 2 -el referido al programa económico-; y aprobar el primer artículo, pero abstenerse o rechazar el segundo, según el criterio de cada bloque.

Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

La postura de referentes del Frente de Todos: entre internas y amenazas

El oficialismo en este aspecto se ha mostrado fraccionado entre quienes sostienen que defenderán el acuerdo en Diputados a como de lugar y acompañarán el proyecto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y quienes afirman que no estarán a favor del entendimiento y se muestran desde un posicionamiento más endurecido y afines con los lineamientos de Máximo Kirchner (quien renunció recientemente expresando su desacuerdo con el pacto en una carta) y Cristina Kirchner.

En el Frente de Todos no solo La Cámpora, sino también el “ala más izquierda” de la alianza gobernante, rechazan el entendimiento con el organismo internacional. Recientemente, Juan Grabois fue uno de los que advirtió que tres diputados del bloque del Frente Patria Grande, no votarán a favor del acuerdo: "Ninguno de nuestros diputados va a votar a favor del acuerdo con el FMI", aclaró.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a cruzar a los legisladores que están en contra de la aprobación del entendimiento por la deuda externa: "Yo tengo nombres. No quiero generar un conflicto mayor pero tonto no soy. Si quieren operar en contra del presidente, háganlo pero sáquense la careta”.

"Hay detractores, que los he visto en este mismo canal. No saben ni cómo van a resolver los problemas de la Argentina y menos pueden explicar por qué están en contra de este acuerdo. Se les ha ido a la cabeza. Piensan que tienen que pararlo a como dé lugar. ¿No te gustó? Comete el sapo que te corresponde y andá a votar", agregó el ministro.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue otro de los que apoyó el lineamiento del presidente Alberto Fernández, diciendo: "A los legisladores les pido coherencia y que no sean traidores".

La postura de referentes de Juntos por el Cambio: acompañar o no acompañar el proyecto

Principalmente, la oposición pide cambios y anticipó que va a presentar un proyecto propio, por eso mismos se reunió con Massa el día martes. Se encuentra en medio del debate entre apoyar el acuerdo para evitar el default o no hacerlo y ser responsable de obstaculizar el acuerdo.

En los días previos al plenario en Diputados, muchos legisladores de JxC cuestionaron en duros términos el principio de acuerdo con el FMI definiéndolo como una "bomba de tiempo". Uno de ellos fue el diputado nacional Luciano Laspina, quien remarcó que el Gobierno "nos tendió una trampa al pretender hacernos socios de un programa económico que nosotros no compartimos" por los términos de la negociación con el organismo internacional de crédito.

Laspina también sostuvo que lo que buscan es "evitar que Argentina caiga en default", y agregó que tienen que encontrar "alguna diagonal para que podamos no ser cómplices de un programa que para nosotros es malo para los argentinos" y, al mismo tiempo, "darle las herramientas al Ejecutivo para que Argentina no caiga en default".

Diputados de Juntos por el Cambio, contra el acuerdo con el FMI: "Es una bomba de tiempo"

Esa misma visión compartió otro compañero de banca, Waldo Wolff, quien aseguró que no votará el plan económico que propone el Gobierno porque "es insostenible y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se sigan metiendo con el ámbito privado. Vengo del ámbito privado y no lo soporta más. Muestra que cada vez estamos más encepados, que nadie invierte en la Argentina y todos los jóvenes se van".

Otra de las voces de la oposición que tomó la palabra al respecto y sentó la postura de JxC al respecto fue la presidente del PRO, Patricia Bullrich: "Vamos a decir bien claro que la carta de intención firmada es una carta que no solamente deja una bomba hacia el futuro, sino que destruye en el presente la posibilidad de que la Argentina salga de la crisis que tiene porque esta absolutamente basada en mantener subsidios, mantener la emisión y el mismo déficit fiscal. Crecen los subsidios y aumentan impuestos".

"Juntos por el Cambio no acepta los términos del proyecto donde el Gobierno dice que toda la responsabilidad histórica es de Juntos por el Cambio, no vamos a aceptar eso. El relato kirchnerista lo vamos a pelear fuertemente y vamos a generar un momento en que la Argentina diga que no vamos al default porque las manos levantadas en el Congreso del 2001 no se pueden repetir", había añadido Bullrich.

