Acuerdo con el FMI: las negociaciones obligan al oficialismo a cambiar el proyecto

Mientras el debate público se desarrolla en el plenario de comisiones, las negociaciones en las oficinas del Palacio Legislativo están al rojo vivo. Igualmente, todo se definirá en la Casa Rosada. Este mediodía Sergio Massa recibió a las espadas parlamentarias de Juntos por el Cambio donde le plantearon que “así como está el proyecto, no lo van a acompañar”.

Para la oposición ese fue “un primer acercamiento”, y “las conversaciones siguen”. “Le expresaron a Massa que el oficialismo no tiene los votos para imponer el proyecto tal cual lo envío Guzmán en el recinto”, relató una fuente parlamentaria a PERFIL.

La traba no solo está en el artículo 2, que avala el plan de la gestión económica de Alberto Fernández. Entienden que la redacción del primero también contempla avalar las planillas anexas. “Contiene una referencia directa al programa económico y Juntos por el Cambio sólo está dispuesto a aprobar el financiamiento", deslizó una fuente parlamentaria.

El oficialismo deberá resolver los pedidos de la oposición

De esta forma, la única salida que plantea la oposición es que vuelva a redactarse la ley. “La potestad del Congreso es escribir proyectos de ley. Eso lo podemos hacer una y mil veces. Pero no podemos aprobar el programa económico del Gobierno”, dijo a la salida de una reunión con Massa un jefe de bloque opositor.

“En caso de que no haya acuerdo con el Frente de Todos, Juntos por el Cambio va a tener un solo dictamen”, anticipó a PERFIL una fuente que sigue de cerca la negociación. Prevén que este sea “de un artículo nada más” y que solamente “autorice el nuevo crédito con el Fondo”.

Aun así, en este escenario de tensiones, en Juntos por el Cambio prevalece la decisión de evitar el default. “El oficialismo se arriesga a tener una ley con muy poco apoyo y de que encima el artículo segundo con el programa de gobierno quede rechazado”, advierten.

FMI: Máximo Kirchner volvió a la Cámara de Diputados, pero mantiene su oposición al acuerdo

En paralelo, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), dio un contundente discurso a favor del acuerdo, en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas. Aprovechó el momento para disparar mensajes contra todos los sectores de la Cámara Baja.

Morales destacó que “es cierto que la deuda la tomamos nosotros, y me hago cargo.” “Algunos halcones me pegan por eso, pero no me importa. También veo cómo algunos sectores del Gobierno no dejan de ver cómo están tomando 66 mil millones de dólares y no hacen nada”, disparó desde el estrado presidencial del plenario en el Anexo C de la Cámara Baja.

La oposición insiste que el Frente de Todos debe modificar la redacción

En el entorno de Massa dejaron trascender que en la reunión con los jefes de bloque de la oposición “plantearon la posibilidad de abstenerse si no hay cambios al dictamen en el artículo 2”.

“Si no hay cambios, abstención en general”, contó el oficialismo que le dijo en la reunión de este martes.

Así las cosas, las negociaciones siguen al rojo vivo entre la Cámara de Diputados y la Casa Rosada. Luego de la reunión con los opositores Massa tenía previsto conversar con Alberto Fernández sobre esto para “encontrar una salida y que salga con la mayor cantidad de votos”.

