Gerardo Morales se cruzó con la izquierda y reconoció: "Algunos halcones me pegan"

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales realizó este martes una exposición en la Cámara de Diputados, en el marco de la segunda jornada de debate sobre el proyecto de ley para avalar el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de la deuda.

El jefe del radicalismo fue el único mandatario provincial que asistió en representación de Juntos por el Cambio, ya que no hubo presencia del resto de los distritos comandados por otros radicales como Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, ni del PRO como Horacio Rodríguez Larreta.

La intervención fue breve pero suficiente para generar un cruce picante con los cuatro diputados del Frente de Izquierda que esperaron el momento para reprocharle la detención de trabajadores durante una jornada de protesta que realizó el Frente de Lucha Piquetero el pasado viernes.

"Jujuy. Libertad a los siete detenidos por luchar", señalaban los carteles que portaban los referentes de la izquierda Alejandro Vilca, representante de la misma provincia, acompañado por Myriam Bregman, Romina Del Pla y Nicolás Del Caño, quien fuera de micrófono le gritaba a Morales: "Vos metiste presos a siete trabajadores desocupados, gente que sale a luchar contra la explotación".

Morales escuchaba los reclamos mientras pedía silencio, al igual que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, que recordó a sus colegas que se había acordado previamente no habilitar el debate con los expositores para no retrasar el desarrollo de la comisión.

"Los que están presos por delincuentes, están presos", se limitó a decir Morales, mientras le seguían endilgando: "Vos metés en cana a la gente". El gobernador también enfrenta múltiples reclamos por la detención de la dirigente social Milagro Sala, prácticamente desde el inicio de su gestión provincial.

Mientras Gerardo Morales hace lobby para blanquear la estafa de la deuda Macrista, los diputados del Frente de Izquierda le decimos "libertad a los 7 detenidos de los movimientos sociales por pedir alimentos".

Vilca también le reprochó que "no se puede felicitar a las mujeres en su día cuando tenés una embarazada presa de manera arbitraria por pedir alimentos para los merenderos".

La lectura política de Morales

El gobernador, que también aclaró que tenía previsto realizar un análisis en su condición de titular de la UCR, uno de los ejes centrales de Juntos por el Cambio, felicitó al Congreso "por el debate profundo que está dando" y aprovechó para destacar que "las dos coaliciones hoy tienen grandes responsabilidades, la coalición de gobierno y nosotros, como la coalición opositora más importante, y eso nos lleva a repensar cuestiones que debiéramos enderezar desde la política que es salir de la grieta".

El radical aclaró que no busca inscribirse "en la grieta de la que todos hemos formado parte y de la que siguen formando parte algunos sectores radicalizados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que en verdad no le sirven de nada a la Argentina, como tampoco sirve el campeonato difamatorio desde algunos sectores radicalizados".

"En términos de políticas públicas centrales tenemos que tener la capacidad de dialogar y lograr acuerdos, aún en el marco de las disidencias", prosiguió Morales, tras lo cual reiteró uno de sus lecturas más polémicas que le valió enfrentamientos con dirigentes de su propio espacio: "Es cierto, la tomamos nosotros y me hago cargo, más allá de las participaciones, tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno".

En ese contexto admitió que "algunos halcones me pegan por ello como caballo en subida como decimos en el norte, pero no me importa, pero también veo cómo algunos sectores del Gobierno no ven que la actual gestión viene generando 65 mil millones de dólares de deuda".

Indicó también que hay una postura "unánime" de los gobernadores para decir "no al default" porque eso significaría "complicar la economía y cuando se complica la economía, los que se joden son los pobres"

"De acá van a surgir los mecanismos para que la República Argentina tenga ley, de acá tenemos que salir con ley, con la aprobación del acuerdo, impidiendo el default", sentenció Morales.

