La dramática lucha contra el fuego de un productor cordobés: "No había forma de pararlo"

La situación descontrolada del fuego en varias provincias del país tiene en vilo a miles de personas. En Córdoba, se viralizaron las imágenes de un productor que vivió una dramática situación en su lucha contra el incendio: "No había forma de pararlo".

Se trata de Sergio Cotolini, un productor de la localidad cordobesa de Reducción, ubicada sobre la ruta 8, que desde el sábado está combatiendo el fuego. El hombre tuvo que recorrer 20 kilómetros y aseguró que el incendio “no dejó nada a su paso”.

"Luchar contra el fuego no es nada fácil. Le echamos agua con los tractores, estaban los Bomberos y Policía, peor era imposible pararlo porque había un viento de 50 o 60 kilómetros. Era impresionante. No había forma de pararlo", relató en diálogo con TN.

Las imágenes de Cotolini se viralizaron luego de que su hija las publicó en Twitter: "La verdad no tengo palabras, en cuestión de segundos ves como se va perdiendo todo. Ver la cara de mi viejo te deja sin palabras".

En ese sentido, el productor comentó: "Uno trataba de parar el fuego y volaba 300 metros adelante, chispas y seguía prendiendo el fuego, siempre iba adelante el fuego. Gracias a Dios pudimos salvar a los animales, fuimos cortando alambres adelante del fuego y así podían salir".

También contó que su madre estuvo en peligro porque se quedó encerrada dentro de la casa cuando el fuego estaba cerca: "Mi madre había quedado en la casa, no nos dio tiempo a sacarla por el fuego que fue muy rápido, esperamos que pasara un poquito para poder llegar y rescatarla. Pasó el fuego por arriba de la casa. La casa no se quemó. Gracias a dios no pasó nada, pero la casa se llenó de humo".

"La pudimos rescatar, y después seguimos luchando. La sacamos a las 2 de la tarde y estuvimos hasta las 11 de la noche luchando con el fuego. Donde pasó el fuego no quedó nada, ni el alambrado. Y la parte que quedó sano, cortamos los alambrados para que salgan los animales. La sequía es impresionante", expresó.

