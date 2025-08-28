Tras el fuerte cruce que ambos protagonizaron este martes en el programa Duro de Domar, Pablo Duggan habló del tenso momento y la pelea al aire que vivió con el periodista Horacio Embón, aunque aseguró que la culpa fue de los dos, y sostuvo que ya hablaron y aclararon lo ocurrido.

"Hablamos largamente hoy con @embonh para aclarar lo que pasó ayer. El programa es intenso y va muy rápido. No está bueno que pasen estas cosas. Cometimos errores y los aclaramos", sostuvo a través de su cuenta de X sobre el momento en el que el periodista se enojó y se fue del aire a los gritos.

Por su parte, Embón subió un video a X donde expresó: "Mi dignidad NO se negocia. Gracias a los miles que han escrito y me están acompañando. Muchísimas gracias a vos, esencialmente a vos. Queda claro, mi dignidad no se negocia. La dignidad no se negocia".

Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan: "¡Me tienen las pelotas llenas!"

En redes sociales los usuarios, en su mayoría, se posicionaron del lado de Embón y se lo hicieron saber a Duggan en respuesta a su publicación. "Vos cometiste errores. Lo haces siempre, porque sos muy soberbio y pensas que te las sabes todas pero siempre pasa todo al revés de lo que decís y le va bien al que estás en contra", lanzó un usuario.

"No Pablo, no cometieron errores, vos le faltaste el respeto"; "Pedí disculpas bien. Lo trataste muy mal. Horacio es un señor"; "Vivís maltratando y dando clases cuando te llaman para conducir. Estás matando el programa"; "Flojita la disculpa" y "Vos cometiste un error y te tenés que bajar del pony", son algunos de los otros comentarios que recibió el conductor televisivo en respuesta a su mensaje.

El cruce entre Duggan y Embón tuvo lugar este martes, cuando el periodista, evidentemente molesto con una interrupción que el conductor le hizo para reencauzar el debate, reaccionó de mala manera e inició una discusión que terminó al grito de "¡Me las tomo, me tienen las pelotas llenas!".

La discusión inició cuando Marcela Feudale estaba explicando que no existía en la historia argentina un caso similar al de la relación simbiótica que tiene el presidente Javier Milei con su hermana, Karina Milei, en el marco de las denuncias por las presuntas coimas en Discapacidad, y el conductor intentó profundizar sobre los vínculos de dependencia de otros líderes.

En ese momento, Embón intervino con un aporte que desvió el tema hacia el gobierno de Arturo Illia y la regulación de los laboratorios, un aporte que no fue bien recibido por Duggan, quien desestimó su opinión y dio paso a una discusión que terminó con el periodista yéndose a los gritos del aire.

El cruce de Horacio Embón con Pablo Duggan

HE: —La palabra laboratorio derroca a Arturo Illia —comentó Embón, pero fue rápidamente interrumpido.

PD: —Está bien, pero no estamos hablando de eso —le señaló Duggan.

HE: —¿Cómo que no? ¿Querés ignorar la historia? Está bien —respondió, molesto.

PD: —Pero lo que te digo es que no es el tema sino es una conversación de locos —quiso componer el conductor.

HE: —Vos interpretás locamente.

PD: —¿Encima tengo que discutir esta boludez? —se preguntó con hartazgo.

HE: —No, no es una boludez ¡A mí no me vas a decir que digo boludeces! —retrucó.

PD: —Hay gente que patea en contra.

HE: —Me las tomo, me tienen las pelotas llenas —exclamó y se levantó del panel.

PD: —Otro que se va...

HE: —¡No, no es que me voy, vos me faltás el respeto!

PD: —Cortale el micrófono —le ordenó a la producción mientras Embón se retiraba furioso.

La discusión tuvo lugar cuando el programa no atraviesa su mejor momento y se trata de un situación que ocurre por segunda vez en el año, luego de que en enero el economista Antonio Aracre renunció tras un fuerte cruce con el conductor, alegando maltratos en el corte.

