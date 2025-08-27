Lo primero: Matías Martin (por todos conocido) y Victoria De Masi, periodista autora de una biografía de Karina Milei, fueron pareja durante nueve meses. El final y la duración del vínculo se conocieron públicamente de forma abrupta cuando Romina Manguel, ignorante de la situación, le dijo al aire a De Masi que le mandara un beso a Matías Martin. De Masi le respondió que no había problema en mandarle el beso, pero le aclaró que no estaban juntos hacía “largos meses”.

La siguiente escena es en la calle, con un cronista de América TV abordando a Matías Martin para preguntarle por la separación. Nada del otro mundo. Sin mucho deseo pero tratando de cumplir con la pregunta, al conductor le salió tirarle un “palito” conjunto a su colega y a su ex.

"¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé", tiró.. Enseguida se acomodó y dijo que la autora de “Karina” seguía siendo un persona importante en su vida.

Algo similar a lo que había dicho De Masi sobre él, con Manguel en Radio con Vos: "Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa, y eso no es posible si no sos buena persona. Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave".

Eso parecía ser todo. No para Manguel, que arremetió contra Matías.

"No sé por qué pomo se calentó Matías Martín. Ella habló muy bien de él, pero el tema no era ese. Le van a hacer una nota porque muchos no sabían y se enteraron porque ella lo contó. No le veo ninguna historia, no entiendo cómo llegan a hacerle una nota a Matías...", arrancó.

Hasta ahí, eso. Pero siguió: "¿Cómo la ligué yo? Sos un mala leche, Mati. ¿Quedaron cuentas pendientes entre nosotros que no recuerde? La verdad que no. Agredir a tu expareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Ese nivel de agresión… No sabía que tenía ese problemón conmigo. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien, pero enterarte así… esa es la gente que tiene doble cara".

Y cerró: "Desmerecer el laburo mío, de mis compañeros, de Radio con Vos. ¿Pobre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué te enojó tanto? Fue una sorpresa. Tampoco es que acá nadie va a poder dormir, pero no sé. ¿Tenés algún problema conmigo, con la radio, con mis compañeros, con el operador? ¿Cómo desmerecés un espacio así? Cagón. Si no te gustó, llamala a ella. Tan resuelto no lo deben tener".

LT