El histriónico ambiente de trabajo en el programa Duro de Domar no atraviesa su mejor momento. Este martes, por segunda vez en el año, un panelista del programa que conduce Pablo Duggan se peleó con él al aire y se fue a los gritos.

En esta oportunidad, el protagonista del escándalo fue el periodista Horacio Embón que, evidentemente molesto con una interrupción que el conductor le hizo para reencauzar el debate, reaccionó de mala manera e inició una discusión que terminó al grito de "¡Me las tomo, me tienen las pelotas llenas!".

Todo comenzó cuando Marcela Feudale estaba explicando que no existía en la historia argentina un caso similar al de la relación simbiótica que tiene el presidente Javier Milei con su hermana, Karina Milei, en el marco de las denuncias por las presuntas coimas en Discapacidad.

Interesado en ese aspecto, Duggan quiso profundizar sobre los vínculos de dependencia de otros líderes. Sin embargo, en ese ínterin, Embón intervino con un aporte que desvió el tema hacia el gobierno de Arturo Illia y la regulación de los laboratorios, cosa que no fue bien recibida por el conductor, que desestimó su opinión. A partir de allí se desencadenó la siguiente discusión que terminó con el portazo del reconocido periodista:

HE: —La palabra laboratorio derroca a Arturo Illia— comentó Embón, pero fue rápidamente interrumpido.

PD: —Está bien pero no estamos hablando de eso— le señaló Duggan.

HE: —¿Cómo que no? ¿Querés ignorar la historia? Está bien— respondió molestó.

PD: —Pero lo que te digo es que no es el tema sino es una conversación de locos— quiso componer.

HE: —Vos interpretás locamente.

PD: —¿Encima tengo que discutir esta boludez?— se preguntó al aire.

HE: —No, no es una boludez ¡A mí no me vas a decir que digo boludeces!— retrucó.

PD: —Hay gente que patea en contra—.

HE: —Me las tomo, me tienen las pelotas llenas- exclamó y se levantó del panel.

PD: —Otro que se va... —aseguró con un dejo de sarcasmo en referencia a otras renuncias.

HE: —¡No, no es que me voy, vos me faltás el respeto!—.

PD: —Córtale el micrófono— le ordenó a la producción mientras Embón se retiraba furioso.

Antes de este suceso, en enero, el economista Antonio Aracre renunció al programa tras un fuerte cruce con Duggan y denuncias de maltratos en el corte.

LM/DCQ