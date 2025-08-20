Caso Scatturice: el vínculo invisible con Hadad y una "mamushka" de empresas asociadas

La investigación de la abogada y periodista Natalia Volosin dio cuenta de la relación entre Leonardo Scatturice, dueño del avión en el que llegó Laura Arrieta con 10 valijas que no fueron controladas por Aduana, y el empresario de medios Daniel Hadad. De acuerdo al material al que tuvo acceso a través de documentos inéditos, se traza un presunto vínculo invisible de más de veinte años en una trama de negocios entre varias sociedades y que también involucra a Héctor De La Fuente, yerno del dueño de Infobae.

Volosín comentó que el esquema tiene tres tipos de relación. Por un lado, indicó que estos vínculos van la desde el que tendría el supuesto ex espía millonario con Hadad; los que mantendría con algunos personajes en Argentina que están invoucrados en causas de presunta corrupción (como los casos Embajada Paralela de Venezuela y La Mafia de la Aduana); y un tercer vinculo de contratos con el Estado, donde entra el empresario Gastón Marquevich.

El entorno de Hadad descartó ante NOTICIAS cualquier tipo de negocios, mientras que fuentes allegadas al también dueño de Flybondi solo confirmaron que hicieron operaciones inmobiliarias. “La compra de un bien no implica relación comercial alguna”, sostuvieron, aunque según la abogada existen múltiples cuestiones contradictorias y una "mamushka de empresas" asociadas entre ellas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuente: Canal oficial de YouTube de Natalia Volosin, donde divulga datos, investigaciones y análisis sobre política, justicia y actualidad que, según sostiene, no suelen aparecer en los medios tradicionales.

Leonardo Scatturice: el incómodo lobbista de Milei

"La cobertura que le fue dando Infobae a OCP Tech funcionó como vidriera de esos negocios. También hablamos del caso de La Mafia de la aduana, el departamento que Hadad le vende a una sociedad de Scatturice, que declara como propio antes de comprarlo. En este edificio funcionio de 2019 a 2024 la sede social de C3 IG LLC, coincidiendo estos años cuando Hadad lo declaraba como propio en otras propiedades", aseguró la periodista.

El empresario de medios le vendió el departamento 1603 de la Torre Sur del complejo Continuum in South Beach de Miami a la sociedad Continuum South 1603 LLC, creada para esa ocasión dos meses antes. Volosín, también señaló que Hadad le prestó una parte del dinero mediante un préstamo y que años más tarde Hadad y su esposa lo usaron en su rol de directores de otra empresa (My Estates II Corp).

Acorde al material, esa unidad del Continuum South funcionó la sede social de C3 IG LLC creada con Scatturice como director como posible filial en el estado de Florida de C3 Consulting S.A.; empresa argentina que el ahora dueño de Flybondi fundó con Flavio Cristian Chiari, con el que se dice que hacía actividades de inteligencia.

Leonardo Scatturice con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Precisamente C3 Consulting S.A. es la que llamó la atención del exjefe de la SIDE Antonio "Jaime" Stiuso en la causa causa “Dark Star”, empresa de seguridad a la que se acusó de hacer espionaje para Gran Bretaña y donde hubo horas de escuchas para detectar espías británicos que nunca aparecieron.

La mafia de la Aduana

"Esa sociedad fue señalada por funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, como la denuncia que hizo el extitular de Aduana Juan José Gómez Centurión. "En 2016, hizo una denuncia de lo que consideró una organiación con personajes de doble legajo, legajos en la SIDE, que se dedicarían al contrabando", comentó la abogada.

Por otro lado, relató que cuando se conformó esa sociedad, en agosto "le armaron una operacion a Gómez Centurión", donde lo involucraron con un presunto pedido de coima mediante unos audios. "Le llega una denuncia anónima a Patricia Bullrich, ella hace la presentación judicial y lo apartan. ¿Quién estaba detrás? Se dice que Scatturice a través de C3 Consulting S.A. porque Centurión quería investigar la llamada Mafia de la Aduana. ¿Dónde salen en exclusiva esos audios de la denuncia? en Infobae".

En esa línea, la investigadora continuó: "¿Qué hacía en ese momento Scatturice? Armando una sociedad con Aldo Javier Limardo, que fue procesado en 2024 en un desprendimiento de la causa de la Mafia de la Aduana, conocido como la Mafia de las Mudanzas".

Juan José Gómez Centurión.

Una "mamushka" de empresas

En tanto, Scatturice aparece relacionado con empresarios investigados en causas importantes, como la de la “Embajada Paralela en Venezuela", donde figura su relación con Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado en la investigación sobre los negocios de Levy en Venezuela, aunque la medida fue revocada y la causa sigue abierta.

"Limardo fue agente, residente y manager de otras sociedades. Gonzalez Kunz Se relaciona con Scatturice con dos sociedades, una en Panamá y otra en Estados Unidos. La sociedad se crea en 2019 y se disuelve en 2021", explicó Volosín de acuerdo a los documentos a los que obtuvo acceso.

"En OPC Tech hay directivos que aparecen en 2021, como Diana Marquardt, esposa en los papeles de Scatturice en Estados Unidos que lo quierer ayudar a conseguir la Green Card pero no lo logra. Y el segundo manager es otra sociedad, OPC Digital Tech Partner que en ese momento los que aparecen vinculado a Gonzalez Kunz eran Scatturice y Marquevich", puntualizó.

También aclaró que el único accionista era otra sociedad, "en un sistema de Mamushkas, donde se mete una sociedad dentro de otras y están todas relacionadas entre sí". Por ejemplo, dijo que OCP Digital Tech Partner aparece como manager de OPC Tech Global, que a la vez está en la nueva corporación Núcleo Grupo LLC, que después se llamó Corporación Núcleo LLC.

"La tercera mamushka, que es el único accionista de esa sociedad, era otra que se llamó Optimum Capital Partners Inc. ¿Y quiénes eran los accionistas de esa? Otras tres sociedades, y una de ellas si era beneficiario final, que era Scatturice mediante MDELM LLC", precisó sobre la red de firmas. "Tenés como cinco mamushkas que básicamente demuestran que había también en Estados Unidos una relacion entre elos".

FP CP