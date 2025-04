Eduardo Valdés: “Tengo esperanza de que a Francisco le siga alguien que concrete las ideas que él fue lanzando”

El diputado y ex embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, se refirió al fallecimiento del papa Francisco y recordó que aseguró que el viaje del Pontífice a la Argentina llegó a estar en agenda, pero nunca se concretó. “Tenía la idea de entrar por el Chaco y realizar una misa en El Impenetrable con los movimientos sociales”, dijo en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eduardo Valdés es Diputado Nacional por Unión por la Patria, previamente fue embajador en el Vaticano en 2014, jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003. Además, fue fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública.

Marcelo Longobardi (ML): Le pedimos un recuerdo de su paso por el Vaticano con Francisco, con V.S. Papa.

Bueno, la verdad que para mí es un orgullo haber compartido ese tiempo. Yo me acuerdo que no hubo una sola mañana que yo no me conmocionara frente a la información que salía todas las mañanas a las 11 en la Agencia Estampa, que era la sala de prensa vaticana, la Sala Estampa, porque siempre era un hecho nuevo y conmocionante, positivo, que iba a realizar el Papa.

El primer día fue que el Papa anuncia que va a mediar entre Estados Unidos y Cuba, a pedido de Barack Obama. Iba a trabajar para la reapertura de las embajadas entre Cuba y Estados Unidos. Yo no lo podía creer. Parecía algo que sucedía en otro tiempo, no en este tiempo.

Y, a partir de ahí, al día siguiente, el Papa anunciaba que iba a viajar a Israel y a Palestina para encontrarse con Mahmud Abbas, el presidente de Palestina, y con Shimon Peres, el presidente de Israel.

Después, todos los días anunciaba un hecho nuevo que tenía que ver con el encuentro, con el reencontrarse los hombres que estaban en conflicto. Y, a su vez, en la vida de la religión, iba produciendo cambios impresionantes: dio el debate sobre el rol de las mujeres dentro de la Iglesia, dio el debate sobre la comunidad homosexual.

Me acuerdo que en ese viaje a Estados Unidos, que es muy recordado, se encuentra con la comunidad homosexual, que es una minoría muy importante en Estados Unidos, y que ellos le dicen: "Usted es el único Papa que nos ha hecho sentir hermanos en Dios y feligreses como somos. Que nos ha hecho sentir de acuerdo a nuestro nombre. Que el nombre 'gay' significa good as you, 'bueno como tú'". Eso les había hecho sentir Francisco.

Fue el hombre que realmente fue un “pastor con olor a oveja”. Y ese lema de que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo va a quedar como el símbolo de la imagen de Francisco. Eso es lo que yo siento en este tiempo.

ML: Francisco ha sido un Papa muy conectado con su tiempo, un Papa vinculado a lo que hoy se conoce como el "clima de época". Pero ese clima de época cambió radicalmente en estos 12 años de papado de Francisco. Y es, tal vez, el contrario al de aquella época.

Entonces, aquí se abren tres posibilidades: que el Vaticano, que los cardenales, elijan a alguien parecido a Francisco; que elijan a alguien más vinculado con la teología, más ajeno a los problemas del mundo contemporáneo, como un Ratzinger, digamos; o que efectivamente ocurra un cambio radical también conectado al clima de época, como ocurrió con Francisco en 2013 o, en su momento, con Juan Pablo II. ¿Se le ocurre hacia dónde puede virar el Vaticano?

No, no se me ocurre. Pero siento que Francisco corresponde a la etapa de los Papas anunciadores. Los que anuncian un tiempo nuevo, como fue Juan XXIII en el año '63. Alguien que no estaba previsto, y de pronto —Roncalli, así se llamaba el Papa—, bueno, el Papa Juan XXIII emergió y, a partir de ahí, cambió la Iglesia profundamente.

Y vino un Pablo VI que la concretó. Y yo tengo la esperanza de que a un Papa Francisco, a un Bergoglio que viene a ocupar el lugar de Juan XXIII, le corresponde un Pablo VI. A Francisco le corresponde alguien que concrete las ideas que él fue lanzando. Algunas las pudo realizar él, otras no. Pero ojalá.Porque hoy lloramos a Francisco por las cosas buenas que hizo Francisco.

Entonces, no a todos los Papas se los ha llorado como se está llorando hoy en el mundo a Francisco. Entonces, si la Iglesia toma en cuenta eso, sería muy importante. Sería muy importante. Me parece que nos lo merecemos. Y más que nada en este tiempo. En un tiempo de casi lenguaje único. Y habría que hablar un lenguaje alternativo, que era la voz del Papa en estos momentos.

ML: Se le ocurre ¿cuánto peso tiene hoy en día el sector, digamos, más contrapuesto a Francisco en la Iglesia? El más conservador, digamos.

Y siempre tienen poder si se unen. El problema de ellos es cuando se dividen. Si se unen, tienen un poder fuerte. Antes se dividía así: los "Juan con tierra" y los "Juan sin tierra". ¿Qué quería decir esto? Cuando se enfrentan Benedicto XVI —lo que era el cardenal Ratzinger— con el cardenal Bergoglio, que llegan a la final ahí en el 2005, en el cónclave posterior a Juan Pablo II, los votantes de monseñor Ratzinger eran los que eran burócratas vaticanos. Los cardenales que trabajaban en el Vaticano, que normalmente son bastante conservadores.

Y había más cardenales trabajando en el Vaticano que dispersos por los territorios. Todos los que tenían territorio se unieron tras Jorge Bergoglio, en eso que fue una sorpresa: cómo salió segundo en la votación durante dos votaciones. En la tercera, tuvo que renunciar él para que lo voten a Ratzinger.

Hoy, seguramente, ese sector lo debe conducir monseñor Viganò, que fue un nuncio, un embajador del Vaticano en Estados Unidos, y que tuvo enfrentamientos públicos con el Papa.

Pero creo que lo que ha hecho mucho Francisco es nombrar cardenales en los distintos países donde está presente la Iglesia Católica. Entonces, la discusión siempre, quizás, va a ser entre los que están dentro del Vaticano y los que tienen territorio, lo que yo denomino los "Juan con tierra", que tienen una visión muy distinta del mundo. Lo he visto.

ML: Nunca entendí por qué Francisco nunca visitó su país en 12, 13 años.Y tampoco nunca entendí por qué no fue a la reapertura de Notre Dame, ¿no es cierto? Es una pregunta menor hoy en día, pero siempre me llamó la atención eso.

La de por qué no visitó su país es una pregunta que queda sin respuesta. Yo me adjudico siempre que soy un perito en derrotas… Yo llevé la carta de invitación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Papa, para que visitara la Argentina, porque los jefes de Estado tienen que ser invitados por el jefe de Estado del país anfitrión.

Y el diálogo que tuvimos esa mañana, cuando yo le entregué la carta, me dio las expectativas de que podía ser. Y lo he visto al viaje en agenda alguna vez. Tenía la idea de entrar por el Chaco, realizar una misa en El Impenetrable con los movimientos sociales.

Después seguía por Santiago del Estero, donde iban a honrar a Mama Antula. Después iba para el sur, en Neuquén. Algo había visto. En San Julián, creo, que iba a rezar una misa —porque ese fue el primer lugar donde se rezó una misa cuando vinieron los españoles, en el puerto de San Julián— y otra cuestión iba a suceder en Neuquén.

En esa etapa, Juan Grabois vivía en Neuquén y ahí había una comunidad mapuche que el Papa quería visibilizar. La idea era estar poco en la ciudad de Buenos Aires. Mucha misa de Luján, quizás. Pero bueno, ese fue el esbozo de un viaje que vi, que no tuvo fecha. Pero le digo que planificado estuvo en algún momento. Después no sé qué pasó.

ML: Y lo de Notre Dame se lo pregunto porque siempre me dio la impresión de que el Papa no podía zafarse o salirse de ciertas rencillas políticas, si se quiere menores, en relación con un episodio mayor como fue la reapertura de Notre Dame en París, después del incendio.

Valdés: No, no conozco que pasó. Eso tendrá que ver con algunas diferencias históricas que existen… acordémonos que la Iglesia funcionó en Francia mucho tiempo y siempre quedaron rencillas entre el clero italiano y el clero francés por aquellos tiempos.

Pero, la verdad que no lo seguí. Pero le prometo que lo voy a investigar, porque es lindo tema para investigar: ¿por qué no estuvo en la reapertura de Notre Dame, que es una basílica extraordinaria? Es una buena pregunta.

