En el Día del chocolate es imposible no recordar a la reina Isabel II, quien tenía una debilidad por los dulces y por los chocolates en particular. Era habitual que degustara una porción de torta cubierta de ganache de chocolate, o una mousse de chocolate como postre, pero una marca en particular de chocolates era su predilecta.

Se trata de la firma Charbonnel et Walker, que se fundó en Bond Street en Londres en 1875 cuando el rey Eduardo VII, su bisabuelo, le pidió a Madame Charbonnel –quien elaboraba estos productos– que se mudara de París a Londres. Este sello tiene licencia con la realeza.

En Amazon, este tipo de chocolate (en una presentación de 135 gramos) se ofrece a un precio de poco más de 44 dólares, alrededor de 11 mil pesos argentinos.

Adam Lee, chocolatero en jefe de Charbonnel et Walker, habló el año pasado en Billion Pound Bond Street de ITV, que se filmó para ver cómo sobrevivían los minoristas de lujo durante la pandemia de coronavirus.

En esa ocasión, Lee contó que la reina tenía "gustos muy florales" y que había una lista de sus selecciones favoritas de la marca: “La reina tiene una lista de chocolates favoritos con nosotros. Pero no puedo contárselo directamente a usted”, dijo.

La reina Isabel II. Falleció a los 96 años.

Y sumó: “Sin embargo, puedo decir que tiene gustos muy florales, que pueden ser evidentes si miramos los chocolates un poco más tarde... pero tal vez deberíamos comenzar con nuestros dos chocolates más populares, que son las rosas y violetas de crema. No he dicho nada, no he dicho nada”, dijo el chocolatero.

Otro de los favoritos de la reina Isabel, que tenía "gustos florales".

En ese documental, Lee contó que el rey Eduardo VII, bisabuelo de la reina que falleció el pasado 8 de septiembre a sus 96 años, tenía su chocolate favorito, que era el que elaboraba hizo Madame Charbonnel en París. “Y la persuadió para que viniera aquí”, relató.

La reina Isabel II, fanática del chocolate

Su ex chef Darren McGrady reveló una vez en una entrevista: “Le encanta el chocolate. Ese era su favorito y tiene que ser chocolate amargo. Cuanto más oscuro sea el chocolate, mejor”.

Además, reveló que Isabel II durante la cuaresma reina renunciaba al chocolate. “El domingo de Pascua, los chefs hacían todo lo posible para preparar todo tipo de golosinas de chocolate para compensar los 40 días de abstinencia”, sostuvo McGrady.

AG / MCP