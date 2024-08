"Un provocador": el concejal que mostró una foto de Cristina Kirchner y Hugo Chávez y generó un escándalo

Un acalorado enfrentamiento en el Concejo Deliberante de Mar del Plata terminó en un escándalo cuando el concejal Julián Bussetti, del PRO, mostró una fotografía de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner junto alexpresidente venezolano Hugo Chávez, lo que provocó la indignación de la oposición en plena discusión sobre las elecciones en Venezuela.

Un debate que se desarrollaba con cierta tensión en el Concejo Deliberante de Mar del Plata sobre la situación política en Venezuela se transformó en escandaloso cuando el concejal Julián Bussetti, del PRO, sorprendió a todos mostrando una fotografía de la expresidenta junto al fallecido líder venezolano Hugo Chávez.

El gesto, calificado por la oposición como una provocación innecesaria, encendió los ánimos y derivó en un enfrentamiento verbal en el que la concejal Mariana Cuesta, de Unión por la Patria (UxP), tuvo un papel central al increpar a Bussetti por su actitud.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante su intervención, Cuesta había estado cerrando su discurso en torno a un proyecto relacionado con Venezuela, en lo que parecía ser un esfuerzo de todos los bloques políticos para llegar a una resolución conjunta.

Damián Arabia: "En la asamblea del PRO no se planteó la discusión de la fusión con LLA"

Sin embargo, la aparente calma se rompió con la acción de Bussetti, que, según Cuesta y otros miembros de la oposición, buscaba el conflicto en lugar del consenso. La concejala calificó al edil amarillo de "provocador" y lo acusó de actuar de manera irresponsable en un espacio que debería estar destinado al diálogo y al entendimiento.

“Es una falta de respeto. Les debería dar vergüenza tener un compañero así, que los hace quedar mal, que es un provocador, un irrespetuoso, que hace de la grieta un negocio político”, dijo Cuesta cuando vio la fotografía de CFK y Chávez.

"Estamos diciendo acá que queremos dar un mensaje de unidad y yo me tengo que bancar que este concejal, un irrespepetuoso, que además falta el respeto a todos los trabajadores municipales. Que elige ser un troll en lugar de un concejal", aseguró la presidenta del bloque de Unión por la Patria.

La situación se tornó aún más tensa cuando un asesor de Bussetti comenzó a filmar con su celular a la presidenta del bloque opositor, lo que fue interpretado como una violación al decoro y a las normas de respeto dentro del recinto.

A partir de allí todo se desmadró. Un asesor de la oposición fue a buscar al asesor oficialista que filmaba para que dejara de hacer lo que estaba haciendo, lo que llevó a que otros asesores y empleados del Concejo Deliberante intervinieran para apaciguar la situación. En ese momento, la presidenta del cuerpo debió pedir respeto y calma.

Bussetti, aludido por los duros cuestionamientos, pidió la palabra para defenderse. “Veo carteles desde el inicio de la sesión y no dije nada. ¿Qué les molesta de esta foto? Elegí mostrar esta, no sé por qué se pone tan violenta”, dijo en un tono pasivo-agresivo en referencia a Cuesta. “No creo que les haya faltado el respeto, pido disculpas si alguien se sintió ofendido. Fue una simple foto, no sé por qué nos molesta tanto”, completó.

Cabe señalar, que, hace una semana, Bussetti presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón para retirar el título de "Visitante Notable" otorgado al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez Frías en 2010. El edil cuestiona las prácticas del gobierno de Chávez, calificándolas de "actitudes dictatoriales y de continua violación a los Derechos Humanos". "Este Honorable Concejo Deliberante no puede permitirse el otorgamiento de este y otros títulos a personalidades cuyas actitudes, valores y decisiones políticas son propias de regímenes autoritarios", expresa el texto del proyecto.

El presidente del bloque oficialista tuvo que pedir disculpas: "No me representa"

Posteriormente, en un intento por distanciarse de las acciones de su colega, el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, tomó la palabra para aclarar que no sabía del accionar que tenía previsto Bussetti. “No es lo que me representa, en el tiempo que estoy en el Concejo Deliberante también he visto cosas que no me han gustado pero como presidente de bloque me responsabilizó porque no era la situación que se buscaba ni tampoco provocar o buscar una reacción”, dijo.

Hernán Madera: “Milei le va a dar los cargos al PRO cuando el PRO se diluya dentro de La Libertad Avanza”

Además de transmitir las disculpas de Bussetti, Neme ofreció sus propias disculpas en nombre del bloque oficialista. "Ha sido una sesión muy difícil, y tal vez todavía estemos con la sangre en un nivel no adecuado", expresó, buscando apaciguar los ánimos.

Las polémicas del concejal del Pro: escraches, plagio y un estilo controversial

Julián Bussetti, perteneciente al bloque Vamos Juntos, es el miembro más joven del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Con tan solo 28 años y educación secundaria, fue nombrado Director General de Transparencia y Cercanía en la Subsecretaría de Modernización, que depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.

En su momento, el nombramiento generó controversia por su salario, que asciende a la suma de $845.214,60. El joven se hizo conocido en 2016, cuando creó la página de Facebook "Tu Bache Mdq" para poner de manifiesto los problemas de infraestructura en la ciudad. Aunque desde que asumió, la página adoptó una postura favorable a la gestión de Guillermo Montenegro, intendente del municipio de la ciudad costera.

El concejal del Pro, desde que es funcionario público, estuvo involucrado en situaciones polémicas en el ámbito político local.

Humberto Schiavoni, expresidente del PRO: "No hay ningún acercamiento entre Macri y Villarruel"

Fue objeto de un escrache por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes lo señalaron como uno de los responsables de incumplir compromisos laborales y de no defender los derechos de los empleados públicos en el Concejo Deliberante. Bajo el lema "la casta PRO en el municipio," los trabajadores criticaron a Bussetti, quien había viajado a Capital Federal con el Delegado Municipal de Camet, Amílcar Merlo, para asistir al lanzamiento del nuevo PRO junto a Mauricio Macri. “Yéndose, divertidos hacia CABA, a un acto partidario del PRO en busca del próximo cargo que puedan ocupar. Son los mismos que dicen que les descuenten los días a los trabajadores municipales que adhieren a las medidas de fuerza en reclamo de un salario digno y mejores condiciones laborales”, expresaron desde el STM.

Otras de las polémicas de las que participó, fue cuando privados y el Sindicato de Pasteleros acusaron al concejal del Pro de apropiarse de la idea de realizar la Fiesta de la Medialuna, una marca que además tienen registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi) desde 2022.

Según los registros oficiales y públicos del organismo nacional, la denominación “Fiesta de la Medialuna” efectivamente se encuentra registrada en favor de once personas, con una mayoría porcentual a nombre Norberto Albornoz, bajo el número de acta 4116512.

Sin embargo, el proyecto de Bussetti fue aprobado por la comisión de Educación del Concejo Deliberante de Mar del Plata gracias a los votos del oficialismo de Vamos Juntos y de La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria optó por abstenerse.

RM/LT