La policía detuvo este jueves a Juan Carlos Galarregui, de 55 años, el principal sospechoso por el femicidio de Rocío Belén Fernández, de 27, quien fue hallada sin vida el pasado miércoles 7 en el interior de un freezer. El hombre fue arrestado en la terminal de Santa Clara del Mar, cuando estaba a punto de abordar un micro con destino a Buenos Aires.

Galarregui se encontraba prófugo desde el momento en que las autoridades llegaron a su casa en búsqueda de la joven que estaba desaparecida en Mar del Plata desde la madrugada del viernes. Es que, al mismo tiempo en que los agentes ingresaban a la vivienda para dar con el paradero de Fernández, el sospechoso huyó por el fondo de la propiedad tras escalar una pared.

Al momento de presentarse en la terminal, el hombre mostró un documento de otra persona de sexo masculino y con características físicas muy similares. Sin embargo, fue reconocido por distintas señas y tatuajes en su cuerpo. Luego de ser identificado, fue trasladado a Tribunales, donde prestará declaración en la causa que el fiscal Fernando Berlingeri caratuló como "femicidio".

De acuerdo a lo que informaron los familiares de Fernández al denunciar su desaparición el domingo, la joven había salido de su vivienda de Vernet y Güiraldes, en Punta Mogotes, para ir a la casa de un amigo, donde permaneció algunas horas. La última vez que la vieron había sido alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes pasado. Sumado a esto, recibieron una llamada "muda" desde su celular.

Antes de desaparecer, la joven le había compartido la ubicación a un amigo. "Cualquier cosa voy a estar en este lugar", había escrito.

En el marco de la investigación, la policía siguió rastros que dejó la señal del teléfono de la víctima. De esa manera, agentes de la Departamental de Investigaciones de Mar del Plata llegaron a una casa de Grecia al 1000, casi Balcarce, en el barrio 9 de Julio. Si bien era el sitio donde se había activado por última vez el celular, la dirección no era exacta.

No obstante, los agentes lograron acceder este miércoles al mediodía a un mensaje que la chica envío a un amigo. "Cualquier cosa voy a estar en este lugar", escribió Roció y le compartió su ubicación. Ante este escenario, se realizó un allanamiento, pero fueron los propios vecinos quienes manifestaron que una casa lindera presentaba diversas irregularidades.

En ese sentido, indicaron a las autoridades que en la vivienda había "movimientos con mujeres". Según recogió Clarín, una testigo contó que allí vivía un hombre solo, y que ese era "un lugar de consumo [de drogas] donde solían verse mujeres de la calle". En tanto, una joven dialogó con Canal 10 de manera anónima y afirmó: "Al hombre le gustaba traer muchas mujeres. Suelo concurrir a esta casa, por eso me acerqué. Cuando me enteré me dio mucho miedo. Le gustaba traer a chicas que están en consumo y en la calle. Conmigo no fue violento. Era eso, el momento, consumo, sexo, nada más".

Por otro lado, una comerciante del barrio contó que el martes había visto al sospechoso. Sobre el encuentro, relató que había estado en su despensa "desaliñado, como perdido", a la vez que "estaba alterado y no se le entendía lo que quería".

En la casa, los agentes encontraron dos celulares, por lo que se cree que uno sería el de Rocío. Además, hallaron el cuerpo de una mujer en el freezer. Minutos después del allanamiento, desde la fiscalía confirmaron que se trataba de la joven desaparecida, ya que lograron identificarla por los tatuajes que tenía: una mariposa en la mano y flores en la pierna izquierda.

La autopsia al cuerpo de reveló que "sufrió un duro golpe en la cabeza que le produjo un traumatismo encéfalocraneano y una fractura en el hueso hioides de su cuello", siendo que no presentaba heridas producidas con armas. Asimismo, el resultado preliminar de la necropsia indicó que la víctima fue asesinada entre el domingo y lunes, es decir que el crimen sucedió entre las 48 y 72 horas posteriores a su desaparición, de acuerdo a lo informado por el medio 0223.

