Crimen de Christelle en Córdoba: el acusado había sido condenado por violencia en Chile

La principal acusación del femicidio de Christelle Verónica Heredia en Córdoba capital apunta a Hernán Felipe Herrera Larenas, un ingeniero comercial chileno de 39 años que está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. El hombre había sido condenado en su país natal por agresiones a exparejas.

Dos mujeres con los que había tenido relación en años anteriores lo denunciaron por violencia de género en el país trasandino. Herrera fue condenado en 2022 por el delito de “lesiones menos graves en contexto violencia intrafamiliar”. La Justicia chilena aplicó el artículo 343 del Código Procesal Penal y lo condenaron a 540 días de prisión.

Luego de una acción judicial de la defensa del acusado se fijó una pena de 250 días de prisión. Sin embargo, sospechan que Herrera no cumplió la condena y se fugó ilegalmente a la Argentina, bajo la protección de su familia adinerada.

El acusado por el crimen de Christelle, ocurrido el domingo pasado en un departamento de barrio General Paz, también tenía como antecedentes denuncias por peleas en discotecas, por conducir en estado de ebriedad y por ejercer violencia intrafamiliar, motivo por el que fue condenado en 2021 pero no encarcelado.

“No voy a contar lo que me pasó a mi porque es muy fuerte, pero ambas historias de otra expareja y yo, el patrón es el mismo: ambos fueron por celos, a ambas nos agredió muy fuerte , él una vez terminada la agresión se entrega como lo hizo en el caso de ahora también. Es un patrón”, contó una de las víctimas chilenas a Tele13, un medio de aquel país.

La mujer agregó: “Lo que yo más recuerdo es que cuando terminamos el juicio, el fiscal dijo que esto era un patrón que se estaba repitiendo y que, si esto se volvía a repetir y quedaba libre, él iba a asesinar a otra persona. Y lamentablemente fue lo que pasó”.

Desgarrador testimonio de una amiga de Christelle

Susana Corti, amiga de la víctima cordobesa, dijo al medio chileno 24 Horas que Herrera “la dejó morir” tras el ataque a golpes y cuchillazos en el departamento de calle Catamarca, en Córdoba capital.

"Vos no sabés cómo la maltrataba, cómo la humillaba. Y yo le decía 'Christelle no permitas eso'. Ella a veces me decía, estoy cansada Susy, pero no lo puedo dejar, porque él me amenaza de que si yo lo dejo se va a matar", contó Susana.