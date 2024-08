Damián Arabia: "En la asamblea del PRO no se planteó la discusión de la fusión con LLA"

Damián Arabia sostuvo que la idea de una fusión entre el PRO y LLA no se ha discutido, pero "no es algo que se tenga que descartar". Además, reivindicó los "logros" de la gestión libertaria y aseguró que lo importante es "enfocarse en los cambios que la sociedad demanda". "El Gobierno terminó con la inflación, los piquetes y los curros de las organizaciones sociales", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente segundo del PRO. Fue armador de campaña en el interior del país del equipo de Patricia Bullrich, y su vocero cuando la ministra ejercía la presidencia del partido y era candidata presidencial.

Alejandro Gomel: A pesar de que Mauricio Macri relanzó el PRO, Patricia Bullrich no sólo no participó del acto sino que, hasta el momento, no se pronunció sobre los dichos de quien supo ser su jefe político. ¿Qué va a hacer el espacio de Patricia Bullrich? ¿Cómo están viendo esta reaparición de Mauricio Macri?

Nosotros estamos trabajando en el marco del PRO, porque pertenecemos al PRO, y estamos empujando el cambio como desde el primer día. Quiero decir que no solamente nosotros, sino que creo que todo el PRO está comprometido con la mirada del cambio en la Argentina.

El día que nosotros quedamos fuera del balotaje tomamos una decisión, que fue convalidada en las urnas, y le pedimos al electorado que acompañara esa decisión, que fue que, perdida la oportunidad de que nosotros encabecemos un nuevo proceso de cambio en la Argentina, ese nuevo proceso de cambio lo iba a liderar finalmente Javier Milei.

Así fue: ganó en el balotaje y desde entonces lo estamos todos acompañando. Digo todos, porque la verdad es que los 37 diputados nacionales del PRO y nuestros senadores han votado la Ley de Bases, hemos votado el paquete fiscal, llevamos adelante una serie de acompañamientos e integración también en el Poder Ejecutivo.

Está Patricia Bullrich, por supuesto, que fue nuestra candidata a presidente, como ministra de Seguridad, pero también está "Toto" Caputo de ministro de Economía. Ahora se sumó también Federico Sturzenegger a este nuevo Ministerio de Modernización y Desregulación. Hay decenas y cientos de funcionarios de segundas y terceras líneas. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el Director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y hay una cantidad de funcionarios que el PRO está aportando al Gobierno y a que el cambio sea posible en la Argentina, así que a mí me parece que no hay ninguna diferencia en este punto.

AG: ¿Dice que el PRO está alineado con el Gobierno y que la voz que queda solitaria es la de Mauricio Macri?

No. Es cierto que él ha asumido la nueva conducción de su partido, el partido que ha creado y formado, y está bien que quizás quiera marcar algún punto, alguna identidad muy concreta o alguna diferencia, pero yo lo escuché básicamente diciendo que nosotros estamos acompañando al cambio y vamos a acompañar al presidente Milei, que está llevando adelante las reformas económicas que nosotros creemos y pensamos. Lo vi firme, no lo vi titubeando en eso.

Después él, como todos nosotros, tendrá miradas, aportes o cuestiones que de alguna diferencia con alguno, como tendrá con algunos nuestros, eso son miradas, pero me parece que en el ancho de banda él está claramente convencido de que este es el camino.

Elizabeth Peger: Decías que Macri asumió la presidencia de “su” partido, ¿no te sentís parte de ese espacio?

Yo soy miembro del PRO, pero lo que quiero decir es que, evidentemente, es un partido que la verdad fundó él junto con un grupo en el que estaba Federico Pinedo, con quien yo converso diariamente, y es una persona con mucha experiencia, que personalmente me aconseja mucho y lo escucho mucho. Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, y hubo otros, no me quiero olvidar ni ofender a nadie, pero la verdad es que fue bajo su liderazgo, su empuje y después quizás faltó profundidad de que ese partido se convirtiera en un partido quizás más extenso en el interior del país.

Yo he recorrido mucho el interior del país los últimos cuatro años, y vi cómo en ciudades enteras no había candidatos del PRO, no había concejales, legisladores o dirigentes. Quizás faltó un poco de profundidad, pero no lo digo despectivamente ni mucho menos, digo la realidad.

Es el partido que él ha fundado, el cual lo llevó primero a la jefatura de Gobierno, después a la Presidencia de la Nación y ahora vuelve a la conducción de ese partido, pero me parece que lo central acá es el apoyo, diría casi incondicional al cambio que tenemos todos nosotros y cómo ese cambio nos está cambiando la vida de los argentinos todos los días.

Esta mañana salió en el Boletín Oficial que el Gobierno finalmente va a abrir la SUBE, es decir, que se va a permitir que se pague el transporte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con celular, y esto es algo que muchos de nosotros venimos trabajando hace mucho. Yo he presentado proyectos de ley. La verdad es que todos los días hay un cambio en la Argentina que permite facilitarle a los argentinos la vida. Me parece que estamos todos enfocados en eso.

EP: Tu discurso parece el de alguien que se siente fuera de la fuerza, hablas de Macri y cuestionas un poco lo que ocurre en el interior, hay un reproche al liderazgo entendido en una crítica.

Por un lado, Macri sí respaldó fuertemente el rumbo del cambio que expresa Milei, pero planteó críticas al entorno y problemas de la gestión del cambio de Milei, ¿ahí no coinciden con Macri?

Yo no quiero ponerme en un contrapunto con él, ni con nadie, porque no me parece. Yo quiero dar mi mirada sobre las cosas.

Creo que el Gobierno está logrando resultados importantes. Ha logrado en los primeros meses algo que parecía imposible en la Argentina, que es terminar con la inflación. El Gobierno está terminando con la inflación en Argentina. Me parece que ninguno podía predecir que esto iba a ocurrir.

Llevamos dos décadas de una inflación galopante y está terminando con la inflación. A mí me parece que ese es un buen resultado de gestión y de gobierno. La ministra Bullrich ha terminado con los piquetes en la 9 de julio. Llevamos cuatro meses sin piquetes en la 9 de julio. Eso me parece que es un buen resultado de gestión y de gobierno. La ministra Petovello está logrando, con una lucha feroz, muy difícil y muy grande, terminar con el curro de las organizaciones sociales y los intermediarios, y que la plata que el Estado, con mucho esfuerzo de todos los argentinos, le otorga a ciudadanos que lo necesitan, llegue directamente a esos ciudadanos y no se los queden los piqueteros y las organizaciones sociales. Eso me parece que es gestión y gobierno.

Después, habrá algunas cuestiones que seguramente habrá que mejorar, sin duda, siempre. La gestión te va permitiendo ir haciendo, y también en ese hacer, uno dice, es por acá o no, corregimos un poco y vamos mejorando. Las velocidades y los cambios, sin duda, siempre son debatibles.

EP: Con lo que estás planteando parece que estás más cerca de LLA que del PRO de Mauricio Macri.

No, yo no me pondría en esa dicotomía.

A ver, lo mismo nos pasaba durante el Gobierno y lo mismo nos pasó durante los cuatro años entre el periodo de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, que es ver cuál es la velocidad con la que hay que llevar adelante los cambios.

Durante el Gobierno yo discutía fuertemente, por ejemplo, la política de desarrollo social. ¿Por qué la discutía? Porque yo creía que había que hacer los cambios más rápido, más a fondo, que no era la continuidad, sino que había que cambiar. Son discusiones, y siempre estamos los que tenemos una mirada, que creemos que hay que ir más rápido o más fuerte o más a fondo, y están los que tienen una mirada más gradualista, más lenta o distinta. Pero esos son debates y es lógico que ocurran.

A mí me parece que lo importante, de vuelta, es, en vez de mirar si se quiere por qué carril va cada uno, es más bien por qué autopista quiere ir. Yo creo que estamos todos en la autopista del cambio, después algunos irán por el carril que habilita más rápido, otros por el carril del medio y otros por el carril que va un poco más lento, pero todos vamos por la misma autopista.

Claudio Mardones: En una entrevista, Patricia Bullrich dijo que una fusión se estaba dando de hecho y generó una controversia. Ahora te escucho y tu narrativa refleja que están más cerca de la gestión de Milei. ¿Cómo van a dirimir eso dentro de la vida del PRO? De hecho, el acto más importante que protagonizó el ex presidente fue el jueves pasado y la ministra no estuvo, y hay versiones de que antes se reunieron ambos y la reunión no terminó bien. ¿Qué información tenés al respecto y qué análisis haces de este escenario?

Yo estuve en la asamblea y la verdad que no se discutió en ningún momento la fusión, y yo por lo menos no he escuchado de ningún miembro del PRO hablar de ninguna fusión. Tampoco es algo que eventualmente se tenga por qué descartar, pero no es una discusión que se haya planteado.

CM: Martin Yeza contó que hubo una votación donde esa posibilidad fue rechazada, ¿no fue así?

Yo estuve en la asamblea y en ningún momento se planteó la discusión de la fusión, la verdad que no es algo que se ha planteado. Pero no importa.

Independientemente de esta cuestión, lo que creo que sí es importante es la cuestión vinculada a lo que yo estaba mencionando del electorado. Estoy convencido de que el electorado que nos ha votado históricamente, ese famoso 41%-42%, a Cambiemos primero y a Juntos por el Cambio después, fundamentalmente al PRO, ha acompañado a Javier Milei en el balotaje. Si ustedes hacen la cuenta, entre los votos que sacó Patricia Bullrrich con el 24%- 25% de los votos, y los votos que sacó Javier Milei con el 30%-31% de los votos, da ese prácticamente 56% de los votos. Es decir, todos los que han votado a uno o a otro, luego lo votaron a Javier Milei.

CM: Comparten la misma base electoral, el mismo electorado.

Porque estamos enunciando las mismas cuestiones, que es el cambio, que es esto que les decía con el paralelismo de la autopista. Como me decía un amigo el otro día “yo subo al mismo tren, pero yo me bajo en Rosario y otros siguen hasta Córdoba”. Después podemos discutir la profundidad, la velocidad y cómo terminar de armonizar algunas cuestiones o llevar adelante. Pero fundamentalmente, los dirigentes del PRO y los dirigentes de La Libertad Avanza, o el electorado, ¿queremos abrir la economía argentina? Sí. ¿A qué velocidad? Lo podemos discutir. ¿Queremos terminar con el CEPO? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Lo podemos discutir. ¿Queremos eliminar las retenciones? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Lo podemos discutir.

Vuelvo a insistir, entre ayer y hoy salieron una cantidad de desregulaciones y de cambios del Estado que Federico Sturzenegger, que es funcionario del PRO, está llevando adelante en el Gobierno.

CM: Sturzenegger incluso dijo que Milei pudo hacer una serie de cuestiones que Macri no pudo en cuatro años. ¿Qué evaluación haces del discurso de Macri en el que apuntó a Santiago Caputo? ¿Para qué sale Macri en este momento y de este modo? ¿Qué ves que le está reclamando al Gobierno nacional? ¿Qué está buscando Macri?

No sé, eso hay que preguntárselo a él. Yo no me quiero poner en analista discursivo.

CM: Sos el vicepresidente del partido.

Está bien, pero no me voy a poner a analizar lo que hacen otros.

CM: ¿No lo hablaste con él?

No, no lo he hablado con él. Pero no me voy a poner a analizar los dichos de otros. Yo quiero hablar sobre lo que estamos haciendo muchos de nosotros en la Argentina, sobre los cambios que estamos tratando de llevarle a una sociedad que, evidentemente, está demandando estos cambios. Entonces, creo que debiera ser una actitud que debiéramos tomar todos, que es no hablar de lo que opinan otros o de las miradas de otros.

CM: Hablamos de las principales autoridades del partido en un momento donde el PRO atraviesa una discusión trascendente. Obviamente te lo tenemos que preguntar.

No, está bien. Ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran y no hay ningún problema y yo siempre voy a defender eso. A ver, también yo tengo derecho a responder lo que yo considere.

Lo que yo considero es que yo, como diputado nacional, tengo que no enfocarme en estar analizando los dichos de otras personas, cualquiera fuere, sino estar pensando en cómo le cambiamos la vida a la gente. Creo que ese es el enfoque que tenemos que darle, y no solo yo, todos.

Creo que el expresidente Macri está claramente a favor del cambio en la Argentina y creo que él podrá tener sus miradas como expresidente y hombre que ha atravesado un lugar. Desde mi punto de vista, el Gobierno está yendo lo más rápido posible con los cambios, está tratando de llevar adelante los cambios con una calidad y una certeza que, insisto, la capacidad de terminar en pocos meses con la inflación, la capacidad de terminar en pocos meses con los piquetes, la capacidad de terminar en pocos meses con cantidad de curros que hay en la Argentina donde todos los días es un curro distinto. Desde los curros de las organizaciones sociales, desde los curros de los piqueteros, hoy el abrir la SUBE y ayer los procedimientos administrativos en el Estado, es ir destapando ollas todos los días.

Creo que hay una gran capacidad, confío en esa capacidad y creo que es lo que están viendo los argentinos. Creo que cuando el presidente, o alguien, dice “no la ven”, creo que es esto lo que no se está viendo. Lo que no se está viendo es que los argentinos están viendo algo, y es que hay una cantidad de dirigentes, de círculo rojo, de élite, de no sé qué, que no está pudiendo ser capaz de los cambios del día a día, que es en definitiva lo que le cambia la vida a la gente.

AG: ¿Macri la ve?

Yo no quiero polemizar. Yo estoy convencido de que el expresidente Mauricio Macri está colaborando con el cambio en la Argentina, no tengo ninguna duda, porque él sabe lo difícil, yo hace mucho que no hablo, que es cambiar la Argentina, y por eso estoy convencido de que está colaborando con ello.

