La grieta política en Argentina tiene en los medios de comunicación un eco cada vez más ensordecedor. El periodista Marcelo Longobardi utilizó su espacio en Radio Rivadavia este miércoles 20 de noviembre para hacer un contundente descargo sobre el cruce con su colega Jonatan Viale, a quien acusó de no condenar la violencia verbal dirigida por Javier Milei hacia los periodistas. El conductor aseguró que mantendrá su postura "del mismo modo", a pesar de las consecuencias, y dejó en claro que ya no soporta más que el Presidente "insulte a sus conciudadanos".

"La violencia por las redes sociales es una forma de la violencia que esta hasta tipificada. Por supuesto que, denunciar o manifestarme de manera muy ferviente y muy claramente en torno a la cuestión de la violencia del gobierno y de mi hartazgo de personal al respecto, tiene sus costos, que yo estoy dispuesto a enfrentar. Aunque parezca mentira, no es gratuito plantear que uno está harto de una violencia verbal, que en mi caso es totalmente visible", expresó hoy el periodista en su editorial del programa radial Esta mañana.

El conflicto alcanzó un punto de tensión durante el pase de este martes con el programa de Jonatan Viale. Mientras este proponía discutir el aniversario de la victoria electoral de Milei, Longobardi insistió en abordar las agresiones que sufrió. “Quiero saber por qué razón nadie habla de esto (los insultos). Nunca trabajé en un medio donde mis compañeros y el medio en general no digan una palabra al respecto. Eso me resulta inaceptable”, disparó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Yo no estoy dispuesto a acostumbrarme a que, a cambio de que bajen la inflación, me agravien todo el santo día", advirtió.

Marcelo Longobardi cruzó a Guillermo Francos por los insultos libertarios y se quebró: "¿Usted cree que soy ensobrado?"

Es que Agustín Laje, durante el acto de presentación de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, mencionó específicamente a Longobardi, cuestionando su relevancia y el impacto de sus contenidos en redes sociales: "Los periodistas como Longobardi suplican una intervención estatal en las redes sociales porque nadie los quiere escuchar. Han ganado el legítimo odio de la sociedad civil", afirmó Laje.

Viale intentó minimizar el tema, calificando los insultos como "algo que hace el Gobierno" y sugiriendo no "engancharse más" para evitar legitimar el discurso de odio. Sin embargo, Longobardi no dejó pasar la respuesta: “¿Cómo no te vas a enganchar con esta perorata cotidiana de carácter violento? Yo no lo pienso naturalizar, porque esto va a terminar mal”. El intercambio concluyó abruptamente cuando Longobardi desconectó su cámara, dejando un clima de incomodidad en el estudio.

En su descargo, Longobardi también vinculó los insultos a una escalada de violencia verbal promovida desde los altos niveles del poder político, mencionando declaraciones de Javier Milei y del propio presidente. "Un día, algún tarado va a llevar esto a la práctica", advirtió y agregó que, seguramente, los insultos a los periodistas, "van a seguir" porque "no tiene solución".

Quiénes son los periodistas que visitan a Milei en la Quinta de Olivos

Pese a las críticas y los costos personales, el periodista aseguró que no cambiará su postura. "Yo no voy a cambiar de punto de vista y voy a seguir comportándome el mismo modo. Yo estoy solito haciendo radio, así que no creo que dure mucho haciendo esto, pero yo no me lo banco mas", lanzó Longobardi y agregó: "Alguien tiene que finalmente decirle a Milei que pare de putear a la gente. Un presidente de un país no insulta conciudadanos. Eso es violento y muy peligroso".

"Dentro de mis muy limitadas posibilidades he resuelto no aceptar más esta clase de agravios y voy a hacer lo posible dentro de mis escasas posibilidades de ofrecer resistencia a esta clase de cuestiones. No voy a convalidar a las personas ni a aceptar a las personas que convaliden el pensamiento de esta gente y los agravios", señaló el periodista.

Por último, afirmó que su "actitud personal es no tolerar más esta atmósfera violenta que se instaló a cambio de bajar la inflación", y que su "posición personal y profesional es ofrecer la máxima resistencia que pueda a esta naturalización que ha habido en Argentina de la violencia verbal, que es una forma de la violencia, no es solo el principio de la violencia".

"Hoy, cuando estos jóvenes tan pintorescos y enajenados plantean que 'la la la la la y el teléfono', el teléfono es un arma para agraviar personas, para transmitir teorías conspirativas, es un arma para la agresión, para la amenaza, un arma para la descalificación, para las posturas discriminatorias, un arma peligrosísima, sobre todo en gente que está poseída por una suerte de escenografía fachistoide que no puede ser dejada en segundo lugar. Si me toca pasarla mal no va a ser la primera vez en mi vida que me ocurra que como consecuencia de mi punto de vista que son difíciles de cambiar a esta altura del partido, en todo caso pasaré malos momentos que siempre son pasajeros", concluyó.

El pase radial que no fue entre Longobardi y Viale

Alrededor de las 10 de la mañana, Marcelo Longobardi se despidió con un "hasta mañana". A los pocos minutos, apareció Viale al aire, quien soltó un escueto comentario sobre la suspensión del pase entre los dos programas que salen por radio Rivadavia, y dijo que era "una pena no hacer el pase con Marcelo".

"Entiendo que está molesto, decisiones que me exceden, pero cuando él quiera lo estamos esperando. Marcelo, ningún problema. En serio, cuando quieras, estamos acá. A mí me encanta hacer el pase con Marcelo, pero está enojado por lo que ayer discutimos y cuando él disponga, en serio, estamos con muchas ganas de hacer el pase", dijo el conductor, sin hacer más comentarios al respecto.

RM/ff