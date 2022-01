Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI que "no nos obliga a una reforma laboral"

El presidente Alberto Fernández anunció en la mañana de este viernes 28 de enero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020" y "no nos obliga a una reforma laboral".

"Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", afirmó el jefe de Estado en un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, tras las negociaciones frenéticas con el organismo que concluyeron anoche.

Alberto Fernández aseguró que "gobernar es un ejercicio de responsabilidad" y que a raíz de la deuda externa "sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución". "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", dijo.



Noticia en desarrollo...

FF