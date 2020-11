Péculo: "El funeral de Maradona no fue bien organizado"

Karina Rocca

La conmoción mundial que generó la muerte de Diego Armando Maradona se vio empañada por los disturbios durante su velatorio. Ricardo Péculo, profesor y tanatólogo exequial, con una experiencia de más de cuatro décadas en estos temas, manifestó que “no estuvo bien organizado, había cosas que se sabían que iban a pasar y no estuvieron previstas”.

Su trayectoria especializada en Ritos funerales, Pompas fúnebres y Ceremonial, es acompañada de su especialización en la técnica de tanatología a la que define como “el estudio de la muerte y los muertos, sobre todo en los aspectos sociales y psicológicos del morir”.

Entre las ceremonias que tuvo a su cargo se destacan la del ex presidente Arturo Frondizi, el fotógrafo de Editorial Perfil José Luis Cabezas, Carlos Menem Jr. o el traslado de Juan Domingo Perón desde el cementerio de la Chacarita hasta la quinta de San Vicente.

En diálogo con Perfil, expresa que para el funeral de Maradona no fue consultado “no me dijeron ¿Qué opinas? Hicieron como siempre, capaz que no fue ni (Alberto) Fernández. Dijeron "vamos a hacerlo acá" y lo hicieron ahí y no contemplaron las cosas que iban a pasar, que yo sabía que iban a pasar”.

Coincide que, por lo que representa la figura de Maradona se merecía la Casa Rosada pero insiste con que “el lugar elegido para el velatorio no fue el correcto, yo hubiera buscado otro lugar, una cancha de futbol hubiera sido ideal, con mucho espacio para la circulación de gente y hubiera sugerido que durara hasta que entre el último”.

Péculo sostiene, en sentido de que se trata de una institución “no de un club” que “la Casa Rosada no fue respetada como tal” y considera que los hechos acontecidos fueron una falta de respeto al Presidente aclarando que “no hablo haciendo mención al Presidente actual sino que todos los presidentes tienen que tener un respeto a la investidura presidencial y eso no se iba a cumplir, estaba seguro y así fue”.

Según su opinión la decisión del lugar fue por “falta de visión” al no contemplar “cuántas personas iban a venir, cómo iban a venir, porque venir a verlo a Maradona era venir a la cancha para ellos, no era ir a un velorio”.

Vale recordar que en anteriores funerales multitudinarios el tiempo que se le dedicó fue mayor que el brindado a Diego Maradona. Los realizados en la Casa Rosada, el de Néstor Kirchner (2010) y el de Juan Manuel Fangio (1995) duraron dos días, el de Juan Domingo Perón (1974) en el Congreso duró tres días, el de Raúl Alfonsín dos días y en el mismo lugar, Eva Perón (1952) se extendió durante 16 días.

La magnitud de gente que acompañó el funeral de Diego Armando Maradona, el empresario la considera comparable con la de Carlos Gardel, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, la diferencia está en el modo en que se realizó, donde el dolor de la pérdida se manifestó en silencio, mientras que “el de Maradona fue más actualizado a los días de hoy, porque van cambiando los funerales y en ese sentido es difícil comparar”.

La preocupación aparece ahora dado que aún estamos en un contexto de pandemia, al respecto consideró que “la gente es muy imprudente con Diego y sin Diego, por eso estamos como estamos”, y agregó que “en un funeral común tampoco se puede mantener el distanciamiento, es muy difícil evitar abrazar a quien perdió a un ser querido, acá despedían a un ídolo y la euforia no la podes evitar.

Embalsamamiento

Mucho se ha mencionado que la voluntad de Diego Maradona era ser embalsamado para ser exhibido, en este sentido el tanatólogo manifestó que “hacer se puede hacer, lo antes posible, si eso es así y están pensando en hacerlo estamos perdiendo tiempo, tenemos el tiempo en contra”.

Para someterlo a este proceso, se requiere de varios procedimientos legales que afirman su expresión respecto del paso del tiempo porque “cada día que pasa el cuerpo se va deteriorando después es más difícil, no es que no se pueda pero es más difícil”.

Ordenes judiciales

Si efectivamente se confirma que es la voluntad de Maradona o su familia decide hacerlo se necesitan en principio dos órdenes judiciales, “una orden del juez de la causa que autorice el embalsamamiento y después otra orden de un juez que autorice a exhumar el cuerpo”, explica Péculo.

El motivo tiene que ver con que “los cuerpos una vez inhumados antes de los cuatro años no se pueden exhumar, por lo tanto hay que buscar la orden de un juez y a Diego ya se lo inhumó, aparentemente, familiarmente no había decisión ni él había hablado, dicen que firmó en octubre un documento, pero no sé cómo estaba Diego para disponer algo así”, agrega.

Sin antecedentes en Argentina

En el país no se pueden exhibir los cuerpos para ello habría que cambiar algunas normativas porque “se puede embalsamar pero no exhibir, si quieren embalsamar para exhibirlo, acá en Argentina no hay ningún cuerpo que se exhiba”.

“Cuando hice el traslado de los restos del General Perón también se habló de exhibirlo pero tampoco se puede hasta que alguien lo autorice, con Diego sería los mismo, porque era conocido, porque era un ídolo popular, porque era un deportista, pero tiene alguien que autorizar a exhibir ese cuerpo algo que todavía no se hizo en el país”, destaca el especialista.

Como un dato más de antecedentes de embalsamamiento para exhibir, agrega que “Evita estaba embalsamada, se la podía exhibir y nunca se la exhibió, hay antecedentes de no, esto no quiere decir que haya un primer sí”, concluye Péculo.