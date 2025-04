El hacker que atentó la web de PERFIL cometió un nuevo ciberataque, esta vez contra un medio de Uruguay

Un hacker con la misma firma que atentó contra el sitio web de PERFIL, atacó este jueves la página del canal la TV Ciudad de Montevideo, publicó un texto y fotos creadas con inteligencia artificial donde aparecen semidesnudos el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y la a vicepresidenta Carolina Cosse.

Tras el ciberataque, las autoridades del canal lo denunciaron ante la unidad de Delitos Informáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo y ya lograron reestablecer el sitio pero las imágenes generadas con IA circularon por Reddit. El hacker, autodenominado como Gov.eth, además dejó un comunicado en el que se regocija del ciberataque y advierte que volverán a realizar otros más.

"Qué raro todo, ¿no? Un día estás tranquilo en tu despacho, con tu café con leche subvencionado, y al otro te ves en bolas, fabricado por una inteligencia artificial, con la piel mal renderizada y los ojos muertos. Porque dejaron la puerta abierta. Y nosotros no solo entramos: nos sentamos, tomamos café y revisamos los cajones. Y no, no vamos a parar", expresa el texto firmado por Gov.eth.

En otro pasaje del comunicado, dirigido directamente a las autoridades gubernamentales, el hacker advirtió. "Y si les incomoda verse en bolas, generados por IA… esperen a verse tal como son, porque todavía no los expusimos". Asimismo, también buscó intimidar a la Cámara de Comercio sobre la que dijo que si sigue "queriendo oprimir a los uruguayos" será el "siguiente objetivo".

De acuerdo a una entrevista realizada por Agustino Fontevecchia, el ataque a la TV Ciudad de Montevideo no es el primero que realiza contra medios de comunicación, también habría hackeado anteriormente diarios como El País de Uruguay y Brecha. Además de admitir que también habría atentado contra la Caja de Acción Social de San Juan.

En ese mismo reportaje, el ciberdelincuente además había manifestado su desagrado por la coalición gobernante del Frente Amplio y asegurado que supuestamente lo habían amenazado "de muerte" a través de redes sociales y Télegram.

Los ciberataques a PERFIL y organismos nacionales

Gov.eth ya había atentado contra el sitio de PERFIL a principios de abril de este año. En esa oportunidad el hacker subió una foto del DNI del presidente Javier Milei que habría sacado del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales el 5 de abril a las 14:18hs utilizando un usuario genérico, SIFCOP.

Además de publicar la foto de Milei, el intruso modificó el título de varias notas ya publicadas en el diario digital con el epígrafe “HACKED BY @GOV.ETH”, y dejó mensajes agresivos en contra de judíos y el Presidente, a quien apodó “Jewlei”, o sea “el Judío Milei”.

En su canal de Télegram, Gov.eth indica que también puede vulnerar sitios gubernamentales, ya que contaría con un programa que le permite sacar informes como “RENAPER (CON FOTO DNI [AZUL/COLOR] + DATOS PERSONALES + IDARG & PDF417)”.

En esa línea, en diálogo con este medio, Gov.eth sostuvo: “Puedo consultar el DNI de cualquier persona y me puede aparecer la foto de él. Podría consultar acá mismo tu DNI y mandartelo fácilmente. Yo tengo un bot que se llama YouBot en el canal. Tengo búsqueda por nombre de CUIT, búsqueda por número de teléfono, búsqueda por patente, informe básico, un montón de cosas”.

