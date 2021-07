El influencer Santi Maratea cruzó a Santiago Cafiero por un tuit sobre los Juegos Olímpicos

En medio del debate sobre el financiación del deporte de alto rendimiento en Argentina, el popular influencer Santi Maratea, reconocido por sus campañas solidarias, cruzó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero por un tuit en apoyo a la delegación argentina que compite en los Juegos Olímpicos. En mayo pasado, el mismo Maratea fue quien recaudó el dinero necesario para que los deportistas pudieran viajar al Campeonato Sudamericano de Atletismo en Ecuador.

“Orgullo por nuestra delegación. Talento, trabajo, amor y solidaridad. Eso representan. A la distancia, el pueblo está unido alentándolos en estos Juegos Olímpicos. ¡Vamos Argentina!”, escribió el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en Twitter, junto a una foto de los argentinos que llevaron la bandera nacional en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En tanto, Maratea, el influencer de 29 años que tiene millones de seguidores en las redes sociales, replicó el mensaje del funcionario nacional con ironía desde su cuenta de Instagram. “Cuando necesitaban plata para prepararse no los apoyaban tanto, je”, escribió el influencer en su historia con una captura de pantalla del tuit de Cafiero. Por otro lado, en la red social del pajarito Maratea directamente escribió puntos suspensivos, a fin de enfatizar su tono irónico respecto al mensaje de aliento a los deportistas argentinos por parte del gobierno nacional en palabras del jefe de Gabinete.

De esta manera, miles de usuarios se sumaron a la reacción del influencer e inundaron el perfil del funcionario nacional con quejas relacionadas a la falta de financiamiento del deporte de alto rendimiento en Argentina en comparación con otros países.

"Sos y son de lo peor, se enganchan con los deportistas que están en Tokio pero varios de ellos no lo estarían cuando no le pagaron el avión para ir a Ecuador y @santumaratea1 lo consiguió y más barato que ustedes", opinó un usuario en la red social del pajarito, mientras que otra usuaria expresó: "Los dejaron solos cuando quisieron viajar para entrenar y ahora son el orgullo! Si no hubiese sido por @santumaratea1 y toda la gente que aporto nunca hubiesen podido viajar!!".

Los Juegos Olímpicos como reflejo de un país

El hecho al que hicieron referencia los usuarios refiere a que el pasado mayo, los deportistas que debían viajar al Campeonato Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Ecuador, se enteraron de que habría una reducción de mas de la mitad de los integrantes del equipo por un tema de costos, según les comunicó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). De 50 integrantes, solo podrían viajar 17. En este sentido, los atletas se contactaron con Maratea para recaudar el dinero necesario para que todos pudieran competir.

El influencer, que cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram y cerca de 200 mil en Twitter, negoció un costo menor para el traslado de los deportistas, de 99 mil dólares en lugar de 160 mil, y juntó el dinero necesario para alquilar el avión y trasladar a todos los integrantes del equipo argentino, gracias a las donaciones de sus seguidores.

Maratea había sido reconocido por la campaña solidaria para recaudar fondos para comprar el medicamento “más caro del mundo” para Emmita, una beba chaqueña que sufre de atrofia muscular espinal y por la que se hizo una campaña para juntar 2,1 millones de dólares, para lo que recibió el apoyo de figuras como Susana Giménez, la China Suárez, Paula Chaves y Wanda Nara, quienes se hicieron eco de esta historia para difundir la campaña en sus redes.

