A partir de las denuncias anónimas realizadas a la línea 134, creada por el Ministerio de Seguridad, por presuntas extorsiones para que beneficiarios de planes sociales concurran a marchas.el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas.

Entre ellos se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.

A raíz de esta situación, algunos referentes sociales intentaron salir a dar explicaciones en medio de una campaña mediática, política y judicial contra las organizaciones sociales. Uno de ellos es Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, quien en un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann en LN + trató de invertir la carga de la prueba acusando a la ministra Sandra Petrovello. "Hace seis meses que la ministra Pettovello está encubriendo un delito que yo estoy convencido de que va a terminar pagando con la cárcel porque hay un fondo internacional del programa de Naciones Unidas para el desarrollo que le gira dinero al Gobierno y quetiene para comprar alimentos para los comedores y lo está usando para otros gastos”

En este sentido apuntó: “Yo quiero ver que le va a pasar a la ministra Pettovello porque las consecuencias son hoy, estaría bueno que venga la ministra y explique así como la mitad de los comedores no existe, ¿por qué no le manda al resto de los comedores la comida? y cumple con las normativas

El periodista le preguntó al dirigente piquetero: ¿“Como puede ser que el 50% de los comedores que auditaron no existen, ¿me explica?”.

“Yo lo relativizo absolutamente”, aseguró el dirigente. Y explicó: “Porque usted piense, desde noviembre, que no se recibe alimento y en marzo habrán ido a auditar, o sea, después de cinco meses de que no haya habido alimento”.

El Gobierno presionó otra vez para ser querellante en la causa por supuestas extorsiones de piqueteros

“En cuatro años no le mandaron alimentos a Margarita Barrientos, yo la entrevisté ayer”, acotó el periodista. Y denunció: “Usted que estaba en el ministerio no le mandó alimento”.

“Los comedores comunitarios se realizan en situaciones informales, pueden ser en patios de vecinos y cuando no llega la comida está claro que no dejan de funcionar. Suponte que sea cierto que la mitad por una auditoría no funciona, ¿por qué no asisten al resto?”, se preguntó Menéndez.

Eduardo Belliboni: "Me encantaría que el Estado reemplace a las organizaciones sociales"

“¿Usted no cree que hay un plan sistemático para quedarse con la comida?”, preguntó Feinmann, a lo que el dirigente le contestó: “Pero dejate de joder, qué va a haber un plan sistemático”.

Y sostuvo: “Lo que sí hay es un plan sistemático del Gobierno de desarticular la organización comunitaria porque es un prerrequisito para vender el país, generar un saqueo”.

La causa por presunta extorsión

A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno formuló un planteo reciente a la Justicia para ser querellante en la causa que investiga a dirigentes piqueteros por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales, con el propósito de asegurarse que concurran a las movilizaciones convocadas por el movimiento. La petición fue rechazada y desde la cartera de Capital Humano insistieron con el pedido de ser querellantes para aportar medidas de prueba. Por el contrario, el Polo Obrero interpuso una presentación para declarar la nulidad de la investigación, con foco en supuestas "irregularidades" durante el allanamiento llevado a cabo el 13 de mayo en la sede de la Asociación Civil de la agrupación.

El juez Sebastián Casanello consideró que Seguridad ocupa en la investigación una posición "incompatible con el rol de litigante pretendido”. Por este motivo, fue rechazado el planteo inicial presentado esta semana por el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Sin embargo, el oficialismo reiteró este jueves el pedido, pero desde la órbita del ministerio de Capital Humano.

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una "cuota" a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de extorsión incluía diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en "listas de espera" para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los "beneficiarios comunes", que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los "delegados", que recibían doble o triple ayuda; y los "referentes", responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.

