'Pata' Medina acusó al intendente Julio Garro por los ataques en su contra: "El tiempo lo dirá"

​​El ex líder de la UOCRA seccional La Plata Juan Pablo "Pata" Medina responsabilizó al intendente de la capital bonaerense, Julio Garro, de estar detrás del ataque que sufrió ayer en la puerta de un hospital y que derivó en una serie de incidentes por los que lo detuvieron.

"Supuestamente viene de la mano del intendente de La Plata, de Garro, está bastante complicado ante la Justicia. El tiempo lo dirá", manifestó el sindicalista.

En palabras de Medina, la situación que vivió en el Hospital de La Plata cuando fue interceptado por un grupo de sindicalistas "va más allá de una interna gremial, tiene que ver con el espionaje que hicieron”.

Detención del 'Pata' Medina: para el abogado es una "privación ilegal de la libertad"

Y agregó: “Es de público conocimiento. Algo les dan a cambio, y mandan a los pibes a hacer cosas, porque falta poco para que se sepa toda la verdad".

Fue de esta forma que el ‘Pata’ vinculó el ataque que sufrió con el rol de Garro en la causa judicial que investiga la "Gestapo antisindical", según dijo en diálogo con 990 Sin Relato, que se emite por radio La990.

El ex líder sindical afirmó que fue "víctima de una emboscada" coordinada por un dirigente político, al que vinculó con el narcotráfico.

"Eran 25 o 30 personas. No le echo la culpa a los chicos, porque son pibes jóvenes, que lamentablemente los metieron en la droga, y hay un mafioso que contra la voluntad de los pibes, los manda a hacer cualquier cosa", aseguró.

Medina fue atacado el 22 de febrero por la mañana por un grupo de personas que le arrojaron huevos frente al Hospital Italiano de La Plata. A raíz de esto, se produjo un enfrentamiento donde intervino la Policía y que culminó con su detención.

Allí fue interceptado por varias personas identificadas a la facción de Iván Tobar (líder de otra agrupación de trabajadores de la construcción de la ciudad). Allí comenzaron a agredirlo e insultarlo. “A la UOCRA no volves más”, le gritaron mientras le tiraban huevos al ex líder sindical.

"La Justicia no hace nada, la fuerza policial no hace nada, no respetaron a una mujer, creo que no tiene límites", denunció, ya que en el momento se encontraba junto a su hija.

Tras los incidentes, el ex secretario general de la seccional platense de la UOCRA debió permanecer nueve horas demorado en la Comisaría Cuarta de La Plata, acusado de agredir físicamente a un policía.

Sin embargo, Medina aseguró que no se trató de una agresión física sino que le levantó la voz. "Cuando logramos entrar al hospital, en la puerta había dos policías de la Provincia. Le levanté la voz a la fuerza policial pero más de eso no pasó", contó.

Por último, remarcó: "Esto no es una interna, estas cosas vienen más de arriba, usan al narco que tienen en la región y mandan a enfrentarse a los pibes de los barrios que están desesperados por la droga".