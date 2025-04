Elecciones en San Luis 2025: cómo se cuenta el voto en blanco

Voto en blanco : es la expresión de la voluntad del elector de no optar por ninguna de las alternativas propuestas. Si bien no afecta directamente el reparto de porcentajes en las elecciones generales, es considerado un voto válido porque manifiesta una postura crítica o de disconformidad.

Voto nulo: ocurre cuando el elector utiliza una boleta no oficializada, introduce objetos extraños en el sobre o comete errores que invalidan su voto. Los votos nulos no se consideran válidos y no influyen en el resultado.