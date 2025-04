Luis Juez: "El único tipo que le puede ganar a Schiaretti soy yo"

El senador Luis Juez consideró que él es "el único tipo que le puede ganar a (Juan) Schiaretti" en el caso de que exgobernador encabece la lista de diputados nacionales del peronismo cordobés en las elecciones 2025.

"El único que le puede ganar a Schiaretti soy yo"

"El único que le puede ganar a Schiaretti soy yo. Si el Presidente me dice ´te necesito en esta pelea´ lo haré. Si vos me preguntás a mí no tengo ninguna intención, tengo un montón de responsabilidades", aseguró.

"Vamos a hacer lo que el Presidente necesite que hagamos. No soy libertario. El Presidente armará la lista, el dirá quiénes van", agregó en declaraciones al programa 3Poderes de Canal C.

Al referirse a una eventual candidatura de De Loredo, el líder del Frente Cívico expresó: "Rodrigo es uno de los legisladores más importantes y formados que tiene el Parlamento argentino".

Elecciones 2027

Además señaló que la alianza entre su fuerza política, la UCR y el PRO en los comicios de 2023 "no fue exitosa". "Hubiese sido exitosa si hubiésemos ganado. No siento que haya habido un aprendizaje de los errores que cometimos", enfatizó.

"Para Rodrigo ganar la Capital era un trámite. Él era intendente entonces por qué se iba a bajar de la intendencia para ser compañero de fórmula Luis Juez que era una aventura. Esa es una pésima percepción de la realidad", recordó Juez.

En este sentido rememoró que aún no tuvo "durante todo este tiempo la posibilidad de tener una reunión de autocrítica profunda con los dirigentes que nos juntamos allá en el 2023 para dar la pelea".

¿Candidato a gobernador?

"Yo no soy necio, si a mí no me da el cuero, si yo no estoy en condiciones y la gente decidió que no puedo tener una cuarta intentona nunca será Luis Juez y el Frente Cívico un obstáculo para disputarle al peronismo el poder", sostuvo el líder del Frente Cívico.

Aunque luego aclaró: "Ahora con igual ímpetu y energía, si siento que tenemos la posibilidad, y eso lo podemos palpar y lo podemos medir, no hay poder de Dios que nos baje".

En otra parte de la entrevista reiteró sus críticas a la gestión de Martín Llaryora a la que calificó de "muy mal gobierno".