Llaryora se le planta a Milei y desafía: si hay acuerdo por la Caja, hay aumento para los jubilados

El ministro de Vinculación Comunitaria de la Provincia, Daniel Pastore, sostuvo que la audiencia de conciliación con Nación “hubo buena predisposición de los representantes del presidente Javier Milei, pero remarcó que aguardan con cautela una “propuesta concreta”.

En diálogo con el programa Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7), el funcionario destacó la labor de la Corte y puso de manifiesto que, si retorna el flujo de fondos de Nación, luego de 15 meses, el gobernador Llaryora destinaría parte de esos fondos a aumentos en los salarios de los jubilados.

-¿Córdoba quedó disconforme con Nación, que no realizó ninguna oferta, en la conciliación a la que convocó la Corte?

-Lo primero es valorar que la Corte haya dado el paso de convocar a la audiencia. La Corte es la instancia institucional para laudar los conflictos entre Provincia y Nación. Nosotros estamos frente a una decisión de Nación, que no es de este gobierno, lo hicieron Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Unilateralmente dejaron de enviar los recursos que corresponden, en algunos casos enviaban menos y ahora desde hace 15 meses directamente cesaron por completo los envíos de la Anses establecidos por leyes y acuerdos, lo cual es una afrenta para los cordobeses. En la audiencia, el gobernador llevó la voz cantante en el planteo jurídico y político, y hubo una buena predisposición de los representantes del presidente Javier Milei para avanzar. Ante esto, la Corte fijó una nueva audiencia dentro de 14 días hábiles y se comprometieron a ir con una propuesta concreta. Si consideramos que esa propuesta es razonable, avanzaremos en esta vía de solución, y si no, le pediremos a la Corte que resuelva. Ahí está la cuestión de fondo. Seguramente la Corte se tomará un tiempo, pero también está la posibilidad de una cautelar y el tribunal deberá indicar un monto que deba pagarse mensualmente mientras se resuelve la cuestión de fondo.

-Existen dos deudas: la acumulada, que viene de gestiones anteriores y la que comenzó en términos de flujo corriente. A grandes rasgos, se habla de un billón de pesos. ¿Eso se puede desglosar?

-Son esos dos planos donde se discute. Una, es la deuda histórica. Nuestros cálculos, con las actualizaciones, es de aproximadamente un billón de pesos. Y el flujo mensual que estimamos debería ser de 17.000 millones de pesos. Nosotros aspiramos a recuperar un flujo mensual, ya que el gobernador tiene la decisión tomada de que el monto que recuperemos de flujo mensual, si no es en su totalidad, por lo menos en su mayoría, asignarlo a recuperar los haberes de los jubilados provinciales. Respecto a la deuda, sabemos que el gobierno nacional está cuidando el superávit para estabilizar la macro, por lo que tenemos la predisposición de charlar respecto a plazos, bonos, bienes o un mix.

-Según trascendidos, para afrontar la deuda histórica figuran, entre otras cosas, el traspaso a la Provincia de Fadea y algunas propiedades del Estado Nacional.

-Sí, todo eso está sobre la mesa. Respecto a los inmuebles del Estado nacional hay que conversar. Lo de Fadea es distinto porque se trata de una empresa deficitaria y nosotros no vamos a comprometer a Córdoba recibiendo una empresa que después le signifique a la gente un esfuerzo económico que no podamos sostener. Pero hay bienes inmuebles del Estado que podrían entrar en un canje de deuda.

-Si se recupera el flujo de envíos mensuales se puede trabajar en un esquema de recuperación de haberes provinciales. ¿Cómo se traduce eso?

-Se puede interpretar de dos formas: una mejora efectiva en las jubilaciones o que se termine el diferimiento de seis meses. En la Caja de Jubilaciones tenemos una situación de crisis. Lo que aportan los activos provinciales no alcanza para pagar las jubilaciones. Además, está la ausencia de recursos que debe enviar la Anses. ¿Cómo se resolvió hasta ahora? Una buena parte de los recursos lo aportan los cordobeses por distintas vías, como pueden ser Rentas generales y aportes especiales. Y el resto es un esfuerzo que hacen los jubilados porque hubo reducciones salariales y también diferimientos. Es una situación de crisis y todos estamos poniendo algo porque si nosotros les pagáramos a los jubilados lo que aportan los activos los haberes estarían por el piso. Lo que se pueda recuperar irá para mejorar los ingresos.

-La falta de envíos y la deuda llevaron al gobernador a hablar de atropello institucional. ¿Cómo está la relación con Nación?

-Eso está claro. Con los fondos para los docentes, el Fonid, los fondos para programas educativos, los programas de salud, el impuesto a los combustibles… El 18% del impuesto a los combustibles debería ir a viviendas y no viene, el 28% debería venir a rutas y mantenimiento y obras de infraestructura y tampoco viene. Entendemos que ha sido una de las estrategias en el contexto de estabilizar la macroeconomía. Necesitamos que la economía funcione, porque somos una provincia que no vive del Estado. Tenemos un Estado chico, la menor proporción de empleados públicos respecto de la cantidad de habitantes del país. Córdoba vive de la actividad privada, de los empresarios, de los trabajadores, de los emprendedores. Si Nación no nos brinda un contexto económico donde nos podamos desarrollar, somos los más perjudicados y además se llevan una cantidad increíble de recursos que genera esa producción. Ahí hay un debate político: los cordobeses estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que tener un horizonte y un límite.