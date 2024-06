Marcha por los detenidos en reclamo de la Ley Bases: el Gobierno desplegó un vallado en Plaza de Mayo

Continúan detenidas 16 personas después de la violenta represión por parte de la Policía Federal y Gendarmería durante el debate de la Ley Bases en la Cámara de Senadores. Debido a esto, se realizará hoy una movilización a Plaza de Mayo. Pese a que el vocero presidencial prometió un “operativo normal” de seguridad a la espera de la marcha por la liberación de los detenidos, Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del presidente, valló Plaza de Mayo y reforzó el perímetro.

“No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación”, respondió ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas en la habitual conferencia de prensa.

Sin embargo, horas más tarde, la Policía Federal desplegó un extenso vallado que impide el acceso a Casa Rosada por Plaza de Mayo. El motivo es la convocatoria a movilizar de familiares de detenidos durante la protesta contra la Ley Bases en el Congreso.

“Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular”, prometió el vocero a la espera de los familiares de detenidos y organizaciones sociales y de derechos humanos que culminarán su reclamo a las 16.30 en Plaza de Mayo.

Según supo la agencia NA de fuentes a cargo de la seguridad presidencial, Casa Militar dispuso además del refuerzo de los puestos perimetrales y la disposición de líneas de bomberos a modo de prevención.

La convocatoria a la movilización conquistó adhesiones de varios sectores de la política. Se espera la presencia funcionarios del Gabinete del gobernador Axel Kicillof que se acercarán a reclamar por la situación de varios de los aún detenidos. También habrá presencia de partidos de izquierda y organizaciones sociales.

Críticas a Patricia Bullrich

Ante PERFIL, distintos allegados de detenidos no solo criticaron el modo en el que sus conocidos terminaron bajo un proceso judicial, 33 personas precisamente, con una represión a la que calificaron de “salvaje” tras una manifestación que consideraron pacífica, sino que precisaron las condiciones que atravesaron en las últimas horas. Las personas involucradas pasaron muchas horas esposadas, sin agua ni comida y sin posibilidad de ir al baño.

Muchas, inclusive, durmieron en los camiones de las fuerzas de seguridad a los que arribaron en la jornada del miércoles. Y al día siguiente, pasaron la noche en pasillos de las comisarías, como sucedió según denuncian en la comisaría 15, del barrio de Chacarita. Hacia dicho lugar se trasladaron varios familiares, para pedir por la liberación.

Por otro lado, denunciaron que la Justicia colocó trabas para que los abogados puedan asumir la defensa de sus contactos. “No hay dudas, embarraron la cancha, quería que los defensores fueran públicos”, lanzaron. El catálogo de acusaciones en torno a todo el proceso no se agota ahí: señalaron el curioso traslado de los detenidos del Centro de Detención Federal N° 28, sobre la calle Lavalle del centro porteño, a dos unidades del Sistema Penitenciario Federal, Marcos Paz y Ezeiza, cerca de las 2 de la mañana. Todo un mensaje, dicen del lado de los familiares, porque esa situación no se replica con otros detenidos por presuntos delitos más graves.

“Eso se dio luego de que el fiscal Stornelli hiciera un pedido de prisión preventiva incluyendo múltiples imputaciones. A su vez, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se presentó como querellante en la causa”, detallaron el viernes. E insistieron: “Quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso”.

Una de las integrantes del movimiento social FOL también fue detenida. Según Damaris Rolón, referente de la organización, en diálogo con este medio, también se trató de una detención “arbitraria” como el resto, y relató: “Nuestra compañera fue detenida cuando se estaba retirando del Congreso, siendo acorralada por varias motos de una manera muy violenta”. “Se está llevando a cabo un proceso totalmente irregular también agravado por el pedido de Stornelli descabellado, señalando delitos fuera de calibre. La prisión preventiva no se ajusta a todo lo que pasó”, aseveró.

Por si fuera poco, los familiares asistieron a Comodoro Py para reclamar por la excarcelación y vieron cómo distintos efectivos de seguridad, en motos, buscaron provocarlos. ¿Próximo paso? En una conferencia de prensa en el Sepaj, en la que participaron dirigentes políticos, sociales y sindicales, anticiparon que si no se modifica la situación judicial de los acusados, se debe encarar una movilización multitudinaria y pidieron un paro nacional.

“Patricia Bullrich es una mercenaria de la violencia que actuó en complicidad con el fiscal Stornelli. Vamos a insistir en una campaña nacional para denunciar lo que está pasando”, declararon.

