Ernesto Sanz dio positivo de covid y está internado

Ernesto Sanz, ex senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) fue diagnosticado como caso positivo de COVID-19 y se encuentra internado en el hospital público de la ciudad mendocina de San Rafael.

Desde su entorno informaron que el exprecandidato presidencial, de 64 años, recibe por estas horas oxígeno en su lugar de internación, aunque aclararon que "está bien", según consignó NA.

El dirigente mendocino, oriundo de San Rafael, ingresó el pasado viernes 19 de febrero al Hospital Teodoro J. Schestakow de esa ciudad. El test de coronavirus que le realizaron dio positivo, por lo que permanece bajo control médico en ese centro de salud.

Ernesto Sanz: "Las cosas no le van bien al Gobierno"

El ex presidente del Comité Nacional de la UCR fue co fundador de la alianza Cambiemos -que luego se convirtió en Juntos por el Cambio- junto al ex presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Para sellar esa alianza, en 2015, Sanz fue el candidato presidencial del radicalismo en las elecciones primarias de agosto, en las que enfrentó a Macri y a Carrió, y luego se alejó de la actividad pública, aunque permaneció como un hombre de consulta para la oposición y especialmente para dirigentes de la UCR.

Tiempo atrás, Sanz hizo un balance de lo que fue la gestión de Mauricio Macri y el saldo que dejó: "Macri devolvió el federalismo a la Argentina. Por supuesto que el endeudamiento es malo cuando no hay correlato de mejoras. El endeudamiento fue producto de una profunda crisis, pérdida de confianza y falta de respuesta del mercado", dijo.

Consultado sobre quién será el candidato de la oposición en 2023, consideró que el desafío de Juntos por el Cambio "es renovarse generacional y dirigencialmente, demostrar para el 2023 que puede plantar nuevos protagonistas, que los hay en gobernadores y jefes de bloque".

