Es oficial: el CUIL y el CUIT ya no distinguirán más el género de las personas

El Gobierno oficializó este jueves 10 de junio la norma que establece que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de CUIT y CUIL sea aleatoria y no binaria en términos de sexo/ género.

La medida, que apunta a la igualdad de género y a la no-discriminación, entrará en vigencia en un plazo de 180 días contados desde este jueves, una vez que ambos organismos hayan adaptado sus sistemas.

Por medio de la Resolución General Conjunta 5007/2021, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, la AFIP y la ANSeS reglamentaron la norma, luego del acuerdo firmado la semana pasada por Mercedes Marcó del Pont y Fernanda Raverta, ambas titulares de los respectivos organismos.

"Establecer que el prefijo utilizado para la asignación de los números del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Clave de Identificación (CDI), Clave de Inversores del Exterior (CIE) y Clave de Identificación Especial, de las personas humanas (sea 20, 23, 24 o 27 o los que en el futuro se determinen) se asignará de forma aleatoria, siendo el mismo de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género", explica el documento oficial.

De este modo, la medida promueve condiciones de igualdad y no discriminación hacia quienes no son representados en las categorías binarias de género, como pueden ser las personas intersexuales y no binarias.

A tal fin, la AFIP y la ANSeS "arbitrarán los medios necesarios para resolver de modo conjunto, la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución".

Además, se conformará una Comisión de Trabajo que determinará los procedimientos y plazos para garantizar la trazabilidad de los datos y que estará integrada por distintos ministerios y organismos de Gobierno.

Derecho a la identidad de género

La norma recuerda que la Ley N° 26.743 reconoce el derecho a la identidad de género de las personas, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, "la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo".

En ese marco, las personas amparadas por esa ley, que, a la fecha de vigencia de la presente, posean CUIL o CUIT, podrán solicitar por única vez su sustitución por una clave otorgada en los términos de nueva norma.

Por su lado, Marcó del Pont destacó que "la decisión del Gobierno argentino representa un avance para garantizar la libertad de todas las personas a la hora de ejercer el género auto percibido".

