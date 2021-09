Sturzenegger se postuló para investigador del Conicet pero fue rechazado

El ex director del Banco Central, Federico Sturzenegger, se postuló para ingresar a la carrera de investigador en el Conicet, pero el economista fue rechazado. "No fue un tema ideológico, sino procesal", aclaró el ex funcionario de Cambiemos.

En las redes sociales comenzó a circular la noticia de que Sturzenegger se había postulado para la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades- Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública y que no lo había admitido.

Luego, al viralizarse la información, el propio ex director del BCRA confirmó que no había podido entrar a la carrera y explicó los motivos. "Ayer se hizo público q se había rechazado mi solicitud de ingreso al Conicet, lo que generó una interesante discusión en Twitter. Algunos me defendieron, otros lo veían como una reivindicación (política). Para los q participaron del debate comparto algunas reflexiones en este hilo", inició el economista en Twitter.

El descargo de Federico Sturzenegger luego de que no pudo ingresar al Conicet como investigador.

"El Conicet no explica el por qué de la denegatoria. Pero amigos que conocen de la decisión me confirman que no fue un tema ideológico, sino procesal, ya que había dejado vacío el campo supervisión de tesis y RRHH que en la categoría a la que aplicaba era, estatutariamente, un pasa no pasa", siguió.

En esa línea, agregó: "Lo dejé vacío porque en mis posiciones académicas nunca tuve alumnos de doctorado. Ni en la Escuela de Negocios en Di Tella, ni en Harvard, -allí enseñaba (y enseño) en el MPA-ID que es una Maestría en Políticas Públicas-. Y a Udesa recién llego. Tengo decenas de tesis de grado y posgrados locales, pero tampoco me pareció que académicamente correspondiera sumarlas".

"Entiendo que el criterio de formación de recursos locales es válido y respetable. Pero me pareció que haber construido la Escuela de Negocios de Di Tella, ser miembro hoy de la comunidad Udesa y socio fundador de RedNie eran muestras suficientes de mi compromiso con esa formación", afirmó Sturzenegger.

Asimismo, en el extenso hilo, comentó: "Le recomiendo a mis estudiantes que elijan desafiarse en otros países. Se crece mucho de exponerse a nuevas ideas y culturas. La ciencia es curiosidad, es salirse de la zona de confort. Por eso nunca le puse en mi carrera tanto peso a la formación de doctorandos locales".

Elecciones 2023 según Sturzenegger

"En lo práctico una recomendación que me surge es que si esto es pasa o no pasa, el sistema puede advertirlo (“si no llena este campo su solicitud no será procesada”). Esto lo digo, porque evitaría usar recursos propios y de la organización en todo este proceso. Como el sistema no me advirtió eso, consideré que siendo el economista que vive en Argentina segundo en citas en revistas académicas (para los que preguntaron el primero es @eduardoyeyati), y por mi trayectoria docente local e internacional podía ser un miembro valioso de la comunidad", señaló el economista de 55 años.

En ese sentido, manifestó: "Muchos se preguntaron por qué me había postulado. Fue simplemente por vocación de contribuir a una comunidad que siempre gana de tener mayor diversidad. Esto en realidad es postularse para trabajar por vocación y sin compensación".

Y concluyó: "Para los que apoyaron la reivindicación política, les digo que siempre se aprende más de quien piensa diferente. Que la ciencia es cuestionarse todo. Una comunidad científica productiva tiene que ser diversa. Abracen las diferencias, los va a enriquecer y fortalecer sus propias ideas. Finalmente. Para aquellos q escribieron palabras de apoyo, algunos incluso notando cosas de mi desempeño académico que ni yo conocía (por ejemplo, que era Scopus 40), les agradezco mucho y los entusiasmo a seguir construyendo una activa comunidad académica en Argentina. Fin".

Federico Sturzenegger, Marcos Peña y Nicolás Dujovne durante el gobierno de Cambiemos.

Los candidatos que quieren ingresar al Conicet cuentan con cuatro categorías para presentarse: investigadores principales, investigadores adjuntos, investigadores independientes e investigadores asistentes.

De los 28 postulantes para este puesto, sólo pasaron el filtro nueves, que llegaron al orden de mérito. Pasaron el corte únicamente los 5 primeros aspirantes en superar el corte.

Más allá de esto, la situación generó debate en Twitter entre quienes creían que Sturzenegger debía ingresar por ser el segundo economista argentino residente con más citas en trabajos de investigación, según aseguraron, mientras que otros opinaban que se debería haber presentado a una categoría más baja.

Una de las científicas que salió en defensa del economista fue Sandra Pitta, candidata de Juntos a diputada nacional, quien comentó: "Desde cuándo el ingreso y la promoción en Conicet tiene que ver con el desempeño como funcionario? Chicos: los desastres de Kicillof, Abal Medina y Filmus son todos investigadores del Conicet".

"Y no entro a nombrar personajes como Frederic y Castellani. Que hay que hacer? Echarlos de Conicet? Quizá son buenos teóricos, pero no sirven para ser funcionarios. Sturzenegger: no te conozco, pero te recomiendo reconsideración. Lo que hicieron fue persecución ideológica. Estoy segura que le sobra para Principal. Pueden mirar quienes componen la Junta hoy. Se van a sorprender", concluyó.

