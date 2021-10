Filtran los audios que L-Gante le envió a la concejala rosarina: "Como dijo el Diego, que la sigan..."

Los audios del trapero L-Gante, también conocido como Elián Ángel Valenzuela, fueron filtrados el lunes 4 de octubre tras enviarse a la concejala rosarina, Daniela León, en respuesta a su oposición a que el artista sea reconocido como "visitante distinguido".

El viernes 1 de octubre, León se mostró reticente a votar a favor de dicha distinción, aplicable solo a la ciudad santafesina de Rosario. La funcionara perteneciente a la Unión Cívica Radical sostuvo: “Claramente sus canciones ejercen violencia contra el género”.

No sería hasta el sábado 2 de octubre que el cantante decidió responderle a la funcionaria, rescatando: “Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”. Sin embargo, el intercambio no terminó allí.

La concejala rosarina y integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), Daniela León.

A horas de la noche del martes, fueron dados a conocer tanto audios como mensajes escritos que la concejala rosarina recibió de L-Gante a través de su cuenta de Instagram. Los mismos fueron catalogados como "preocupantes" por parte de la funcionaria.

“Hola, ¿qué tal? ¿es verdad que presentaste una oposición contra el L-Gante y perdiste? Nooooo”, comienza arremetiendo el trapero a lo que León responde: “Hola, ¿cómo estás? No es contra L-Gante, no tengo absolutamente nada contra él, al contrario".

Acto seguido, agrega: "No perdí ni gané, creo que en estos temas nunca se pierde, siempre se aprende. Me gustaría mucho hablar con Elian. Gracias”. La concejala pensaba estar hablando con alguien que manejaba la cuenta del trapero pero no era así.

L-Gante respondió a la concejala rosarina que criticó que fuera declarado "visitante distinguido"

Luego, el artista continúa: “Salgo de charlar con el Presidente en la Quinta de Olivos y me sale todo este tema de la concejal que está hablando de L-Gante, una locura”. Y continúa escribiendo para aclararle: “Soy yo el que habla, el L-Gante".

"Claro, si hablamos de aprender, yo hice que aprendan el abecedario hasta personas que médicos le diagnosticaron que por su discapacidad nunca iban a poder. El reconocimiento me lo dan esos padres”, remarcó Elian.

Y decide concluir refiriéndose a su voto en contra: “Tu caso y tu pelea por el rechazo de un reconocimiento hacia mí...lo único que me da ganas es de reírme en su cara señora. Perfecto igual que lo hayas intentado. Como dijo el Diego, ´que la sigan...´”.

El trapero L-Gante, también conocido bajo el nombre de Elián Ángel Valenzuela.

Ante estos mensajes, la concejal le reitera: “Yo no peleé por un reconocimiento hacia vos, no es en contra tuyo, es a favor de las niñas y las mujeres jóvenes. Solo quería hablar con vos para que nos ayudes con eso. Solo era eso. Gracias”.

Una vez concluida la conversación entre ambos, León brindó una entrevista con El Tres, donde enfatizó su postura: “Preocupa el tono de los mensajes, viste que a veces la forma tiene mucho que ver y más cuando esos mensajes se viralizan".

Manteniéndose firme en sus convicciones, remarcó: "Las letras de estas canciones promueven la violencia de género, la cosificación de las niñas, el andar armado, la narco-adicción y la discusión fue por eso en el recinto”.

La respuesta de L-Gante tras las críticas por su visita al presidente Alberto Fernández en Olivos

En ese sentido, señaló: “Yo no tengo nada contra L-Gante, es un chico que ha demostrado que salió adelante, es un emergente social, es parte de la cultura que tenemos porque la cultura somos todos y nadie puede ser excluido de ello".

"No preocupa tanto lo que me escribe L-Gante por privado, que no es lo que muestra en público, sino que el propio Presidente de la República se haya tomado tiempo para elogiarlo, sabiendo que hay mujeres que trabajan para erradicar la violencia", concluyó.

