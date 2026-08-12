miércoles 12 de agosto de 2026
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Fuerte explosión en el garage de un edificio de 13 pisos en Junín y Arenales

Trabajan policía y bomberos, que investigan que llevó al estallido. El saldo positivo de la explosión, que destruyó el portón y vidrios cercanos, es que no habría heridos ni en el edificio ni entre los ocasionales transeúntes.

Explosión en el garage de un edificio de Junín y Arenales.
Explosión en el garage de un edificio de Junín y Arenales. | Captura TV
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Un tremendo estallido conmovió esta tarde una tranquila zona de Recoleta, por la explosión que se produjo en el garage de un edificio de 13 pisos ubicado a pocos metros de la esquina de Junín y Arenales. Los motivos del estallido todavía no están claros, se especula con un escape de gas, pero no se sabe si deriva de algún caño de la propia construcción o si en cambio fue de alguno de los vehiculos estacionados en el lugar.

El estallido provocó la voladura de la puerta del garage, destruyó vidrios de algunas construcciones cercanas, pero el primer examen de policía y bomberos que trabajan en el lugar no habría encontrado heridos, ni entre los propios moradores del edificio ni entre los ocasionales transeúntes que pasaban por el lugar.

Noticia en desarrollo....

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