Gastronómicos de la Ciudad: "Cerraron 2.500 locales y se perdieron 24.000 puestos de trabajo"

El secretario general del sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, advirtió este lunes 26 de abril sobre la mala situación económica que padecen los restaurantes y bares porteños. "Cerraron 2.500 locales y se perdieron 24.000 puestos de trabajo", informó.

"En la Ciudad de Buenos Aires ya cerraron definitivamente más de 2.500 establecimientos, es oficial, ya están cerrados y no van a abrir más. Algunos casi centenarios, con mucha tradición como el hotel Castelar. Y en total tenemos casi 24 mil compañeros en la calle, ese es el verdadero drama. Quiero que mis trabajadores lleguen a ser de clase media, no quiero que sean pobres", expresó el gremialista entrevistado por el periodista Edi Zunino en su programa digital "En El Barro".

En esa línea, Dante Camaño continuó: "El daño económica va a superar al daño sanitario a la larga. Estamos haciendo algo desopilante, cerramos un bolichito donde tomamos bebida, hay protocolo y se junta poco gente tratando de guardar distancia y por otro lado se contagia la gente en otros eventos sociales".

"Hay Covidiotas de los dos lados, el que quiere encerrarnos a todos y el otro que viva la jarra loca y las fiestas. En el medio estamos los racionales, y somos los más perjudicados", dijo.

Gastronómicos desafían las nuevas medidas de Alberto Fernández: "Muchos van a abrir igual"

En cuanto a la situación de la obra social que cubre la situación médica del gremio, manifestó: "Tenemos una ocupación de un 60% y en terapia un 40%, respiradores mecánicos estamos muy bien, estamos ocupando menos del 30%. Todavía tenemos respiradores en las cajas. En la Ciudad tenemos unas 500 camas y hay ocupadas 90 con otras dolencias y 90 con Covid-19".

Asimismo, dejó fuertes críticas para la clase política, en especial para el Gobierno nacional: "Nuestra dirigencia, tanto oposición como oficialismo, sobre todo el oficialismo porque tiene la responsabilidad de gobernar. Están mirando las elecciones, miran todo el tiempo qué queda bien para las elecciones. La gente se muere si no trabaja, necesitamos trabajar".

"Ni ahí que este gobierno es peronista. Además, no gobierna, no está gobernando. A dónde nos quieren llevar, qué quiere hacer. Saltan de acuerdo a lo que le dicen las encuestas. Aparte no sé quién gobierna, si gobierna el señor presidente, el gobernador de la provincia de buenos aires, la vicepresidenta o Máximo Kirchner. No sé", expresó.

Secretario del Sindicato de Gastronómicos: "Los trabajadores del sector se van a morir de hambre"

Y añadió: "Estamos siendo tutelados por una suerte de fanáticos de las encuestas y la televisión, no hay verdad autoridad, esto no es la comunidad organizada". En esa línea, de los peronistas, afirmó que el que mejor le cae es Miguel Ángel Pichetto, porque "es el peronismo que más se parece a la comunidad organizada de Perón".

Por último, opinó que si el expresidente Mauricio Macri "quiere tener futuro, tiene que ser menos gerente y más caudillo". "Tiene que entender que si quiere comandar de enserio una opción política, tiene que ser más ejecutivo y más caudillo, es medio como gerente todavía. Le cuesta mucho asumir eso, que a los peronistas les es muy fácil, porque nosotros la figura de caudillo y la famosa frase de Perón, que en realidad dijo Napoleón, que todos los peronistas llevamos un bastón de mariscal en la mochila y algunos llevan dos o tres", expresó.

EuDr / ds