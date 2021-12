Gerardo Morales: "La Juventud Radical llevó a la barra brava de Chicago al Comité Nacional para agredir"

En diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN en Radio AM 950, Gerardo Morales rompió el silencio sobre la interna que ocurre en la UCR y aseguró que "la juventud radical llevó la barra brava de Chicago al Comité Nacional para agredir". Además, admitió que "tendrían mayoría" dentro del grupo federal para que sea él quien asuma como presidente del radicalismo.

El gobernador de Jujuy profundizó en la crisis que atraviesa la Unión Cívica Radical luego del enfrentamiento con el senador Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti ante la iniciativa del "radicalismo renovador" que propuso a Rodrigo de Loredo para presidir el espacio, enfrentando a quienes propusieron a Mario Negri.

"Lamento que Lousteau, Yacobitti y Nosiglia hayan quebrado el bloque porque eso nos daña mucho. Ya perdieron en la provincia de Buenos Aires y se judicializó, hubo una pelea muy dura. Luego cuando perdieron las PASO y también judicializaron en Santa Fe, la Juventud Radical ha llevado patotas a agredir a los chicos (...) llevaron la barra brava de Nueva Chicago a golpear a los chicos al Comité Nacional", añadió.

Ante la pregunta de si esta división dentro del bloque podía llegar a generar algo positivo, Morales aseveró: "No, no le hace bien, nos daña. Hemos intentado bajo todo punto de vista, con distintas propuestas. Porque hay diferencias que son lógicas que existan pero se tienen que resolver hacia adentro y cuando hay un punto que no puede resolverse las diferencias hay que aplicar la regla de mayorías y minorías o se hacen elecciones y gana el que más votos tiene"

Con respecto a la actitud que el grupo de Lousteau y Yacobitti han tomado sobre Negri, Morales comentó: "Cuestionan la jefatura de Mario Negri, que es uno de los mejores que tenemos. Perdió, pero ese no es el único parámetro que tiene que ser visto. Hay un liderazgo que tiene Negri en Diputados que es mayoritario (...) Me parece que deberían reflexionar estos muchachos, y no hacer el daño que no están haciendo".

Sobre el conflicto de alta tensión que ocurrió entre Morales y Lousteau en una reunión organizada por el presidente del interbloque Alfredo Cornejo, el político argumentó: "Le reclamé que hayan llevado a la patota a golpear a los chicos, porque eso me tenía bastante molesto porque no es una actitud que condiga con lo que hacemos. Hasta último momento intentamos que recapaciten".

Por último, Gerardo Morales aseguró que toda esta disputa interna daña a la UCR de cara a las elecciones del 2023, donde también se enfrenta al Pro: "Hay una disputa legítima entre el pro y el radicalismo hacia el 2023 (...) Si me hago cargo de la conducción del partido, una de las tareas que voy a tener es tratar de buscar que reflexionen y se vuelvan a incorporar al radicalismo".

"El radicalismo va a tener una actitud firme frente a un gobierno que no tiene plan (...) ellos están más peleados que los radicales con JXC", aseguró el gobernador de Jujuy, quien también agregó: "los debates están, con relación al acuerdo con el FMI hay una grieta en el gobierno que es tremenda. de hecho, el debate sobre la cuestión del presupuesto tiene más problemas dentro del gobierno que con la oposición, porque es el presupuesto que necesita el gobierno para poder acordar con el FMI. El kirchnerismo está muy complicado con votar el presupuesto".

