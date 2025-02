Sin "protocolos": Ramos Padilla pidió que la policía "no intercepte ni filme a personas y transportes"

Pese a que ya había trascendido que para no irritar todavía más el clima se intentaría no apelar esta vez a los severos "protocolos de seguridad" para manifestaciones callejeras, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó este sabado un "habeas corpus preventivo" en relación a la Marcha Federal LGTBIQ+ que se iniciará en el Congreso, ordenando que "las fuerzas de Seguridad no intercepten a personas o transportes".

El magistrado exhortó a las autoridades nacionales y provinciales del área de Seguridad a garantizar "las condiciones necesarias para que los manifestantes puedan expresarse en libertad" y, en particular, a que "se abstengan de emitir órdenes que limiten arbitrariamente el derecho constitucional a la protesta social".

En ese sentido, detalló: "Se exhorta a las Fuerzas de Seguridad para que el 1 de febrero no se intercepten personas en la vía pública -tanto en transportes públicos como en accesos a unidades de trenes- dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ni se las filme con fines de identificación".

Motivos y convocatoria masiva

Organizaciones del colectivo LGTBIQ+ marcharán este sábado hacia Plaza de Mayo en rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra la diversidad sexual. Se espera una convocatoria "histórica y masiva", según anticiparon los organizadores.

La movilización, convocada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otros espacios del colectivo LGTBIQ+, comenzará a las 16:00 desde el Congreso y se dirigirá a Plaza de Mayo.

Sobre la convocatoria, la docente universitaria y activista LGTBIQ+ Manu Mierelles adelantó que se espera una multitud frente a la Casa Rosada. "Será una marcha histórica. La convocatoria nos va a sorprender", afirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el Gobierno calificó la protesta como "política" y minimizó su impacto en la imagen de Milei.

Rechazo a los dichos de Milei

Desde su discurso en Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia, Milei recibió críticas de todo el arco político. Líderes de distintos sectores repudiaron sus dichos y convocaron a participar de la movilización.

La expresidenta Cristina Kirchner y la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidieron en sus cuestionamientos al mandatario. Fernández de Kirchner sostuvo que el discurso libertario de Milei es "pura sanata" y lo acusó de atacar "a mujeres y homosexuales". Por su parte, Carrió publicó una carta abierta en la que expresó "el más absoluto rechazo y honda preocupación", argumentando que Milei "viola la Constitución Nacional".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también respaldó la marcha y criticó la "violencia" del discurso presidencial. "Nos van a ver en la marcha porque no podemos quedarnos indiferentes ante la desigualdad y la violencia contra las mujeres", señaló.

Desde el lado sindical, la CGT confirmó su participación en la Marcha Federal tras una reunión con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y otros organismos de derechos humanos. También se sumará la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky.

Además, se espera la presencia del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) y la adhesión del Frente Grande, que convocó bajo la consigna "La Patria no se vende, el orgullo se defiende".

"Este sábado 1 de febrero, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y en todas las provincias del país, marchamos con una consigna clara y firme: no al fascismo, no a los discursos de odio", señalaron los organizadores.

NG/HB