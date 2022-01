Habló la jueza que besó al recluso en una cárcel de Trelew: "Es parte de un trabajo académico"

La jueza penal Mariel Suárez habló sobre el video viral en el que se presuntamente se la ve intimando con un recluso en la localidad chubutense de Trelew y afirmó que la escena se trató de un “trabajo académico” que viene realizando en el penal, además de que no solo negó las imágenes sino que también lamentó haber sido “sacada de contexto”.

La magistrada protagonizó un escándalo que escaló a nivel nacional luego de que fuera registrada por las cámaras del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew intimando con Cristian “Mai” Bustos, condenado a prisión perpetua, algo que fue denunciado por un oficial quien describió que Suárez y Bustos estaban teniendo “contacto físico, como abrazos, besos [en la boca] siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos”.

En diálogo con LN+, la jueza negó tener un vínculo afectivo con Bustos y haberlo besado, a pesar de que en las imágenes se ve exactamente lo contrario. “No es real, no hubo un beso. Él insistió y estaba muy contento y efusivo por la propuesta que le hacían”, aseguró la jueza. “No es una relación sentimental y no es un beso. Es una relación cordial de trabajo”, añadió.

Con respecto a la denuncia, la jueza afirmó no haber recibido ninguna notificación formal sobre la causa por "conductas inadecuadas" que lleva adelante la Justicia, y continuó con su defensa asegurando que el motivo del encuentro fue por un tema laboral que no tiene nada que ver con su rol de juzgadora.

Asimismo, aseveró conocer el hecho de que había cámaras en el penal donde ya es habitué. “Soy jueza penal, pero también soy una persona, y no soy tonta. No voy a ir a exponerme con algo que no es cierto”, subrayó.

La justificación de la jueza: escribir un libro sobre la historia del recluso

Por otro lado, la jueza penal insistió en que el acercamiento con Bustos, condenado a perpetua por matar a un policía y en cuyo juicio Suárez votó en disidencia, se trata de un trabajo periodístico y académico para “contar la historia” del recluso.

“Soy jueza penal, me tocó sentenciar y trabajar en esta causa, una causa de hechos graves. A medida que fui conociendo más y más los hechos de enjuiciamiento, me llamaron la atención algunas cuestiones, por eso voté en disidencia”, justificó en base a testimonios durante el debate judicial.

Entre las inconsistencias afirmó que la Policía “limpió” la escena del crimen del oficial Leandro Roberts en la ciudad de Esquel en 2009 (por el que fue condenado Bustos) y que hubo “represión policial”. “Estas circunstancias fueron las que me llamaron la atención para escribir la historia de esta persona y de la de su familia, la de Corcovado, la de sus hermanos”, expresó.

En ese sentido, la magistrada de Comodoro Rivadavia manifestó aprovechar la feria judicial para tener la oportunidad de escribir un libro sobre el tema, para lo que asegura estar trabajando con colegas “a nivel internacional”, como un perfilador criminal español. “No puede hacer las entrevistas en vivo, así que me tengo que encargar yo”, relató.

La jueza entonces destacó la necesidad de establecer un vínculo de confianza con su entrevistado, el otro protagonista del video que revolucionó las redes sociales y provocó un escándalo en Chubut. “No estábamos actuando. Yo soy así naturalmente, soy una persona muy sociable”, manifestó la jueza, quien sintió “lástima” por quienes la juzgaron “sacando las imágenes de contexto”.

“Quizás esté molestando mucho mi trato humanizante hacia la persona que está detenida y condenada a perpetua. Quería reflejar un caso donde hubo una limpieza policial de la escena, represión, y donde todo pasa desapercibido. Quería reflejar qué había pasado con su familia y con él”, concluyó en cuanto al escrito, el que anticipó que titulará Los cuatro de Corcovado.

