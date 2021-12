Hallazgo histórico: rescatan el único registro fílmico del grupo Manal en diciembre de 1970

En 1970, mientras el país vivía los coletazos del secuestro y asesinato del general Eugenio Aramburu —responsable de los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y junto con el almirante Isaac Rojas del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955 que dejó un saldo de 308 muertos—, debajo de toda esa violencia desatada asomaba un fenómeno cultural-musical que influiría notablemente a las generaciones posteriores.

El rock de la mano de Almendra, Manal y Los Gatos eran la representación más acabada de un fenómeno musical de masas que se extiende hasta nuestros días.

El 4 diciembre de 1970, Manal, la banda fundacional del blues argentino, actuó en el Parque Garay de la provincia de Santa Fe. Su actuación fue registrada por dos estudiantes del primer año del Instituto de Cinematografía, Eduardo Deyacobi y Antonio Torres con dos cámaras de 16 mm.

Sin embargo aquella filmación desapareció con la tremenda inundación que sufrió la provincia de Santa Fe en 2006, pero un milagro y un trabajo artesanal rescató un pedazo de aquella jornada que sobrevivió al paso del tiempo por cinco décadas.

Todo comenzó cuando Iván Wolovik, director artístico del Festival Escenario 3 Cine - + Música que se puede ver en la plataforma cont.ar hasta el 30 de diciembre, tomó contacto con la directora Alcira Luengas, Pablo Bertoldi y Cecilia Volken (a partir del documental “65/75 Comarca Beat", de Alejandro David que reconstruye la historia de rock en Santa Fe). A través de ellos pudo dar con aquel recital en vivo de Manal que conservaban José María Segovia y José Cettour quién poseía una copia que había pasado a VHS y que logró rescatar de la inundación.

El recital de Manal del 4 de diciembre de 1970 en la plataforma Cont.ar

"Así pudimos obtener el único registro de Manal en vivo, tal vez uno de los más grandes hallazgos de los últimos 50 años del rock Nacional", explica Wolovik. Yo me puse en contacto con José Cettour quien tenia la cinta de 8 mm mojada. Y le pregunto si había manera de rescatar ese material y me dice que había algunos VHS. pero que el material fílmico no tenía audio. Meses más tarde me enteró que existía una copia del audio digitalizada. Y ahí empezó el trabajo de restauración".

La canción que se puede ver y escuchar es Elena, grabada por la banda para un compilado del sello Mandioca y que fue una de los últimas actuaciones en vivo del grupo antes de su separación definitiva y cuando estaban en su mejor momento artístico.

El material contiene un backstage con imágenes de época donde se los puede escuchar a Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gabis previo al comienzo del show.

"Hay convivencia de gente mayor, policías y chicos jugando en la fuente. Es como si fuera una celebración popular. Esta mirada sobre el público es donde quise poner la lupa, porque este documento mirada al pasado y es la vez un documento hacia adelante", dice Wolovik, en una entrevista realizada para Rec Santa Fe.

La historia de Manal

Manal fue la banda fundacional del blues en español y junto con Almendra y Los Gatos son considerados los primeros grupos de rock en la Argentina cantando en castellano

Su corta existencia (1968-1971) dejó dos trabajos fundamentales en la discografía el rock argentino: Manal (1970) y El León (1971). En 1981 se volvieron a reunir donde realizaron una serie de conciertos y grabaron Reunión. Posteriormente en el 2004 intentaron un regreso pero realizaron un show privado.