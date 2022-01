Ibai superó los nueve millones de seguidores en Twitch

“Nueve millones de seguidores en estos 23 meses que me llevo dedicando casi full time a Twitch. Muchísimas gracias. Lo he contado en stream, antes me he puesto a llorar sin motivo alguno por todas las barbaridades que estamos consiguiendo. Gracias de corazón”, publicó Ibai en la red social Twitter, anunciando la noticia a todos sus seguidores y agradeciéndoles todo el apoyo durante estos dos últimos años tanto como para con él como, ahora, con su equipo KOI.

No hay dudas que Ibai, de 26 años, es uno de los streamers más populares del mundo y lo demuestra mes a mes con cada cosa nueva que va logrando. Se encuentra en el top mundial de creadores de contenido y ganó dos veces consecutivas el premio a mejor streamer del año en The Esports Awards. Además, se convirtió en un referente en la comunicación para los más jóvenes.

Por otra parte, creó su equipo de esports KOI en sociedad con el futbolista Gerard Piqué, el cual compite por el momento en League Of Legends y en Valorant y esto es otra muestra más de su crecimiento en un mundo que hasta el momento todavía no había incursionado. El 2021 también terminó de manera exitosa cuando realizó las Campanadas de fin de año en Twitch junto con Ramón García en la Puerta del Sol desde Madrid y logró un pico de 800 mil espectadores.

