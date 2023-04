Alrededor de 200 personas que tenían la ilusión de viajar a Turquía, Egipto, Grecia y Dubai se encontraron el día del vuelo con que fueron estafadas por la empresa Turismo Felgueres. La mayoría de los damnificados pagaron más de 4 mil dólares por el paquete, pero terminaron varados en el Aeropuerto de Ezeiza en el comienzo del fin de semana largo.

Varios de los estafados recibieron un mail de la empresa el jueves alrededor de las 17.00, 24 horas antes del viaje. Pero otros se enteraron de que habían sido estafados en Ezeiza cuando se presentaron ante la compañía Turkish Airlines para hacer el check in, pero la empresa les informó que sus pasajes no existían.

"Le contactamos para informarle que lamentablemente su salida a los destinos Turquía y Grecia programada para el día 08/04 no podrá llevarse a cabo, es por ello que le ofrecemos en nombre de Turismo Felgueres sentidas disculpas y procederemos a contactarle a partir del día lunes 10/04, en virtud de resultar feriados los días 6 y 7 del corriente mes, para tratar al respecto y ofrecerle nuestra propuesta", decía el mail que les llegó a algunos estafados.

El mail de Turismo Felgueres a los estafados y la historia que subieron a Instagram.

Si bien en varios medios se remarcó que el viaje por 16 años a Turquía y Egipto -con hoteles y tours incluidos- les había costado 2.200 dólares, una de las estafadas, que prefirió no revelar su identidad, contó a PERFIL que esos no eran los precios que se manejaban.​

"Hay información errónea dando vuelta. Dicen que el paquete Turquía-Egipto era de 2200 dólares, nos hacen quedar a los estafados como si fuéramos tontos. Pero en realidad la mayoría pagamos más de 4 mil dólares. Una señora iba a hacer Turquía-Grecia-Dubai y pagó más de 5 mil dólares. Obviamente que 2 mil dólares nos iba a parecer muy poco porque eso sale solo el pasaje. Se hizo un teléfono descompuesto", aclaró.

Una estafa bien armada

Aparentemente, la compañía operaba con varias empresas de turismo pequeñas impulsadas por influencers, notas pagas en varios medios de comunicación y hasta carteles en la ruta, con el fin de darle credibilidad a Turismo Felgueres.

"También chequeé la competencia y terminé eligiendo esta empresa porque tiene publicidad hasta en Mirtha Legrand. También chequeé que estuviera habilitada en la página oficial del gobierno, la parte de las agencias y está habilitada", dijo la damnificada.

Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE), en diálogo con Clarín, aseguraron que era un "esquema Ponzi". "Con el dinero que les entraba hoy de los pasajeros que iban a viajar dentro de unos años pagaban los servicios de los que contrataron los viajes. Mientras seguían entrando pasajeros a la rueda no había problemas, pero las complicaciones empezaron cuando se redujo el caudal de nuevos viajeros".

En ese sentido, una de las estafadas explicó que todos tenían conocidos que lograron ir con esta empresa en el pasado: "La pasaron bien, y cumplieron, entonces también teníamos testimonios fehacientes de viajes realizados en tiempo y forma. Es muy importante que no nos hagan quedar como ignorantes". También aclaró que no se vendían pasajes a varios años, sino que por la pandemia, había gente que se le postergó el viaje.

Según esta asociación, "el CEO de la empresa es Gerardo Berra, un mexicano de 27 años con un excelente manejo del marketing". "De Gerardo ni noticias, no contesta, no aparece, no se sabe nada de nada", reclamaron.

Mario Ijelman, presidente de AVIABUE, manifestó a Clarín que ya tenían en la mira a esta empresa ya que hace dos meses rechazaron su pedido para sumarse a la asociación: “Cuando se presentaron, la Comisión Directiva resolvió no tratar su admisión por falta de transparencia en sus ofertas. Sus ofertas eran de imposible cumplimiento”.

Así promocionaba Turismo Felgueres sus viajes, en este caso a Dubai.

Nadie se puede contactar con Turismo Felgueres

En el Instagram de la empresa sólo se puede observar que en las últimas horas publicó una historia de Instagram, pero que no dice mucho: "Este lunes 10 de abril nuestro equipo de atención al cliente se estará contactando con todos aquellos afectados para coordinar los cambios o devoluciones".

Sin embargo, nadie de la compañía se contactó con los estafados. "Solo publicaron una historia de Instagram. Tienen bloqueados los comentarios. A mí me bloquearon también. Todos teníamos varios números de los vendedores y tampoco contestan", expresó una de las damnificadas a este medio.

Según informó la AVIABUE, la empresa tendría paquetes vendidos hasta 2024. por lo que se espera que se sumen varios damnificados más. "Hoy en la comisaría aparecieron dos señoras que iban en una en mayo y otra en octubre. Incluso a ellas les dijeron que se había solucionado el problema", contaron a Perfil.

Sin expectativas de recuperar el dinero

Varios de los estafados se encontraron este lunes en el último domicilio que conocían de la empresa, pero no obtuvieron respuesta alguna. En ese marco, realizaron una denuncia en la comisaría 15 de Villa Crespo.

"Si este chabón se fue del país, no tenemos expectativas de recuperar el dinero. Aparte dudo que tenga algo a su nombre. Es mucha plata, si nos devuelven aunque sea un mínimo... pero como nadie se comunica. Creo que evitamos que sigan estafando. Pero a mi el viernes casi me da algo. Imagínate las abuelitas que había. Y ni hablar que mucha gente que vino del interior directo a Ezeiza, ahí también hicieron una denuncia aeroportuaria", contó una de las estafadas a este medio.

El paso a paso de la estafa

En diálogo con Perfil, una de las damnificados relató cómo fue su caso: "Yo viajaba con mi madre, a Turquía y a Grecia, 21 días. Vuelos en Turkish Airlines, llegada a Estambul, todos los recorridos con un bus también de la empresa, con un guía local y un coordinador. Hoteles 4-5 estrellas incluidos. Y después de unos días en Turquía pasábamos a Grecia, y la estadía dividida en Atenas, Mykonos y Santorini. Vuelos todos, directo a Turquía desde Capital, Estambul a Grecia y así a la vuelta".

"Particularmente empecé a dudar a mitad de febrero, que en teoría nos tenían que pasar el boleto, y nos agregaban a un grupo con él/la coordinadora y nos daban más información. Ahí ya nos contestaban muy escueto, y esporádicamente. Y se sumó que cerraron los comentarios de Instagram. Ya cuando hacés eso, a mi me da desconfianza. Pero bueno, como gente conocida había viajado y todo ok, decidí seguir confiando. Y me enteré de la estafa por el mismo mail que nos mandaron a todos", dijo.

