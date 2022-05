Chapu Martinez: "Fuimos estafados y víctimas de publicidad engañosa"

En medio de una ola de fanáticos por conseguir un pasaje al Mundial Qatar 2022, el influencer de 28 años, 'Chapu' Martínez, aprovechó un error de la página web de la agencia de viajes Edreams, de la cual denuncia una estafa ya que la empresa canceló la compra. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) contó cómo se encuentra actualmente el caso.

Corina Paset: ¿Cómo fue la odisea de comprar los pasajes por $150?

Fue increíble porque arrancamos con nuestros amigos con ir a Qatar, hicimos un grupo de WhatsApp, a modo de motivarnos, nos metimos en la página de Turismo City, los vuelos iban de $400.000 en adelante y uno de esos días que nos metimos para ver los valores y comparar cuánto bajaban o subían, un día se nos presenta un vuelo a $31. Sacamos 4 boletos, y esperamos a ver qué pasa. Veíamos que la empresa estaba cobrando eso y no sabíamos si era una movida de marketing o un error del sistema. Lo vimos como tal, y emocionados con mis amigos de estar todos los días buscando descuentos, fue nuestro golpe de suerte máximo. El total se nos iba a $150, o sea parecía un chiste la verdad.

Jorge Fontevecchia: Lo que te pasó a vos puede ser aleccionador, más allá del hecho puntual porque en la vida siempre pasa que el estafado lo es porque baja su integridad frente al deseo, y esto nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida. Y al final, ¿qué aprendiste vos de esto?

La fe más que nada. Nosotros vamos a lograrlo y vamos a estar de alguna u otra forma ahí, y lo importante es poder creer en eso. Ahora estamos avanzando, yo estoy compartiendo el caso en mis redes todos los días, todo lo que va sucediendo y la verdad es que a pesar de todo siguen haciendo publicidad engañosa porque ya no es un error del sistema esto, sino que es ofrecer viajes a todo el mundo por $30 ahora. Y yo lo que digo es que si ellos se encargan de engañar o hacer publicidad engañosa y estafar un montón de gente, si por una de esas casualidades tenemos la oportunidad de poder sacar nuestra compra y esto haya fallado que se hagan cargo de toda esta truchada. Porque encima no contestan, y ahora estamos revisando con mi abogado que vale aclarar es Fernando Burlando, los incrementos que tuvo esta página a partir de que sucedió todo esto en redes sociales. Ellos no salen a hablar, no dan un comunicado oficial, y nosotros estamos esperando con abogados para poder denunciar el hecho.

J.F Fernando Burlando es de alta exposición pública, y ahora te posiciona a vos porque tenes una capacidad de visibilizarte más por tu propia condición de influencer. Ahora, en líneas generales, ¿no hay un mensaje más trascendente que destaque que las personas tienen que tener cuidado con no ser crédulas y que el deseo no los haga miopes de lo que están intentando para no ser estafadas?

Yo honestamente creo que la gente tiene que tener cuidado porque hay un montón de estafas, no solamente por internet sino por cualquier medio. Pero yo la fe la mantengo intacta, yo siento que ese viaje a Catar se va a dar y haremos todo para que eso suceda.

J.F Además vos tenes una audiencia joven y podes cumplir un papel con esto que te pasó de ayudar a que otra gente no sea estafada

Sin dudas. La gente tiene que tener cuidado y lo que nosotros reclamamos es que están haciendo publicidad engañosa. Hay un montón de gente que me dice que no van a comprar un pasaje por $30, pero yo les digo que así como son re vivos también te das cuenta que quizás hay un señor de 70 años que quiere sacar un pasaje, que tiene su tarjeta con límite, va a encontrar que un vuelo de Buenos Aires a Bariloche sale $300, saca boletos para su familia porque cree que es una locura y después le cambian porque cuando está ejecutando la compra los boletos salen su valor total. Y quizás pasa la tarjeta y se ejecuta la estafa. Por eso nosotros lo compartimos diciendo que hay que tener cuidado y hacemos visible un caso de una posible estafa para que justamente se hagan cargo y se pueda demostrar que no se pueden salir con la suya. Acá están comprometidas las empresas EdLink y Air Transat porque hay una confirmación de compra. Nos enviaron una tarjeta de embarque con los números de asiento, con los nombres, los apellidos y hay una celebración en base a una compra.

