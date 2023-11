Indi Gregory, la beba de la penosa batalla judicial entre el Reino Unido e Italia, fue desconectada del soporte vital

Indi Gregory, la beba de 8 meses cuyo caso de una enfermedad terminal conmovió a Europa y al mundo, motivando incluso una batalla legal entre el Reino Unido e Italia, fue finalmente desconectada de las máquinas de soporte vital este viernes, Fue luego que la durísima justicia inlgesa rechazara incluso el último recurso legal intentado por sus padres, que como acto extremo habían pedido que la nena pueda afrontar esa dramática paso de la desconexión, que la conducirá inexorablemente a la muerte, en su casa.

Tampoco a eso accedieron los jueces, y se cumplió con la desconexión en el Queen's Medical Center de Nottingham, donde Indi está internada. Este domingo por la mañana sobrevivía a la extubación y respiraba con mascarilla. Sin embargo, el protocolo prevé que el suministro de oxígeno sea por un período de tiempo fijo.

La noticia no solo se recorrió el mundo occidental, sino que había encontrado eco en el gobierno italiano, en la Haya y hasta en el propio Vaticano, donde el papa Francisco pidió por el delicado tema. La extraña enfermedad de la bebé británica es mitocondrial, lo que significa que sus células no tienen suficiente energía y el pronóstico médico es terminal. Los profesionales que la asisten, contra las posiciones de los padres de la nena, afirman que Indi sufre mucho dolor y no tiene sentido continuar con el tratamiento.

El juez Peter Jackson justificó la postura del tribunal: “Aunque se trata de una decisión jurídica, se adopta con plena conciencia de la cuestión profundamente delicada que constituye el núcleo del procedimiento”.

La historia de la bebé que fue robada y al rato apareció en una iglesia dentro de una mochila

A comienzos de esta semana el Estado italiano le otorgó la nacionalidad a la beba para poder trasladar a Indi Gregory e, incluso, se ofreció a pagar cualquier tratamiento necesario para que la beba continúe el proceso médico en el hospital Pediátrico del Vaticano. “La vida y la muerte no son opciones equivalentes, y mucho menos pueden serlo para el Estado. Hacer de Indi nuestra conciudadana es la forma más eficaz de demostrarlo”, expresó Eugenia Roccella, ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades.

En la misma línea, y por intermedio del director de la sala de prensa del Vaticano, el sumo pontífice dio a conocer su posición al respecto: “El Papa Francisco se une a la familia de la pequeña Indi Gregory, a su papá y a su mamá, ora por ellos y por ella, y dirige sus pensamientos a todos los niños que en estas mismas horas en todo el mundo viven en el dolor o corren peligro debido a la enfermedad y la guerra”.

Ante la negativa continua frente a las diferentes propuestas los padres de la beba solicitaron llevarse a Indi Gregory a su domicilio; sin embargo, la petición tampoco fue aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra.

La bebé Indi Gregory, tras la extubación respira con mascarilla a la espera que el suministro de oxígeno se corte, tal como indica el protocolo. Contra todos los pronósticos, la pequeña beba de ocho meses pelea por su vida sin ayuda médica, sin respaldo jurídico, pero con el amor de sus padres y de un mundo que reza por su vida.

NT/HB