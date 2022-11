Una joven compartió la razón por la que tuvo que ser internada de urgencia y que no lo podía creer. Nicole contó su experiencia en las redes sociales donde relató que la causa de su hosptitalización fue el uso de cigarrillos electrónicos.

A través de su cuenta de Twitter mostró una foto en la que aparece en un hospital y contó que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por consumir cigarrillos electrónicos.

”Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel). Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, detalló Nicole.

Estas perforaciones se suelen curar solas, pero en su caso debió dirigirse al hospital en donde tuvo que estar por una semana. ”Gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, explicó.

”Son de esas cosas que dices no me va a pasar a mí, yo no fumo tanto, ¡Yo tampoco fumaba tanto. Y en dos días valí, por favor gente, si lo pueden dejar ya déjenlo!”, enfatizó.

“Qué nos estamos metiendo a los pulmones, cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, pero al menos los que me conocen, por favor déjenlo”, advirtió.

En qué consisten los cigarrillos electrónicos

Los vapeadores están instalados con firmeza en el mercado y son usados por muchas personas que quieren dejar de fumar. Sin embargo, en los últimos tiempos creció la tendencia de los dispositivos que se promocionan como "vapeadores saludables". El punto distintivo es que no contienen nicotina sino que tienen componentes con vitaminas, hormonas y aceites esenciales.

La polémica aparece por la denominación "saludable". Es que la ciencia no determinó si dichos componentes son beneficiosos para la salud aunque las empresas que comercializan estos productos sostienen lo contrario.

Presuntamente contienen vitamina C y B12, sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo del ser humano. La vitamina C tiene beneficios importantes pero en altas dosis aumenta el riesgo de muerte para personas con sepsis.

Por otro lado, la vitamina B12 no está demostrado su funcionamiento al ser inhalada o inyectada. Esto quiere decir que si bien estos vapeadores no son tan dañinos como el cigarrillo convencional también puede traer consecuencias negativas para el cuerpo. Además, algunos estudios observacionales (en condiciones reales) muestran la pérdida del efecto de los cigarrillos electrónicos.

En conclusión, se trata de dispositivos cuya eficacia en ensayos clínicos no está demostrada de manera sólida y cuyo potencial efecto beneficioso se pierde en estudios realizados en condiciones reales.



RB/fl