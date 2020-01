Jorge Lanata fue operado en Estados Unidos debido a fuertes dolores en una vértebra

El periodista Jorge Lanata fue operado de una cifoplastía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York este miércoles 8 de enero por la mañana, debido a fuertes dolores en una vértebra que no se le soldaba.

"Escuchamos a Jorge Lanata que decía que tenía mucho dolor en la cintura. Eso es un dolor grado 10, se miden los dolores habitualmente entre 1 y 10, 10 es el máximo, es un dolor impresionante", explicó el periodista Ronen Szwarc desde Estados Unidos, durante una emisión del programa Confrontados, que se emite por Canal Nueve.

"No se puede controlar con ningún tipo de medicación, por eso la única forma de controlarlo es esta intervención. En este caso se aplica a la columna, a la vértebra que está dañada: en ese lugar le hicieron la intervención", agregó.

El conductor de Periodismo Para Todos ya recibió el alta y se encuentra descansando en un hotel de Manhattan junto a su hija mayor, Bárbara, según detalló el sitio Teleshow. Se espera que viaje de regreso a Buenos Aires cuando se recupere, para volver al Instituto de Rehabilitación Fleni, donde se encontraba antes de la operación.

Historial clínico complicado. Lanata enfrentó cinco internaciones en 2019. A principios de año estuvo complicado y fue hospitalizado durante 15 días por una gastroenteritis. Después vinieron otros virus, como conjuntivitis y gripe A. El 15 de septiembre, su programa PPT no salió al aire debido a que el showman debió ser internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión. En noviembre, fue llevado al Fleni por un dolor intenso en su primera vértebra lumbar y no poder mover sus piernas. Así lo habían informado las autoridades del hospital en el comunicado oficial. Recibió rehabilitación para recuperar la movilidad en sus miembros inferiores.

Detalles del retiro temporario de Jorge Lanata

En diciembre, el cofundador de Página/12 y de Crítica de la Argentina contó detalles de su dolencia durante una entrevista a Diego Leuco en el programa Lanata Sin Filtro. "Tuve un aplastamiento de una vértebra. O sea, me duele la cintura como la puta madre. Todavía no me curé pero me aprendí un montón de músculos", contó. "Me duelen dos músculos que son el cuadrado superior y el piramidal, que están en la espalda", agregó.

Y concluyó. "Estoy caminando mucho mejor, puedo caminar, no me duelen las piernas y eso es buenísimo. Estoy caminando con y sin bastón, unos 200 metros, que es bastante. Puedo estar acostado, porque acostado la cintura no me duele. Pero hoy no puedo estar sentado más de 15 minutos, me duele muchísimo. El problema que tengo hoy es ese".

AB/FF